На Кубани полицейский выстрелил в парня, который устроил конфликт в кафе

В ночь на 2 октября в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что в кафе на улице Красной в станице Старощербиновской произошел конфликт, в котором его дочь получила телесные повреждения.

На место прибыли полицейские, увидели двух агрессивно настроенных молодых людей и попросили прекратить противоправные действия. По данным СУ СК России по региону, один из них, 21-летний местный житель, стал высказывать угрозы убийством сотруднику полиции и попытался завладеть его оружием. Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов, однако парень не отреагировал. После этого он выстрелил в нарушителя и ранил его ногу.