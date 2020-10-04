На Кубани полицейский выстрелил в парня, который устроил конфликт в кафе
2 октября в одном из кафе Щербиновского района произошла стрельба
В ночь на 2 октября в дежурную часть обратился местный житель. Он рассказал, что в кафе на улице Красной в станице Старощербиновской произошел конфликт, в котором его дочь получила телесные повреждения.
На место прибыли полицейские, увидели двух агрессивно настроенных молодых людей и попросили прекратить противоправные действия. По данным СУ СК России по региону, один из них, 21-летний местный житель, стал высказывать угрозы убийством сотруднику полиции и попытался завладеть его оружием. Полицейский сделал несколько предупредительных выстрелов, однако парень не отреагировал. После этого он выстрелил в нарушителя и ранил его ногу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю отметили 4 октября, что сотрудники полиции оказали раненому доврачебную помощь и передали медикам. В отношении одного из участников составили административный факт по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), ему назначили 15 суток ареста.
Сейчас следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение не опасного для здоровья насилия в отношении представителя власти). Также изучается правомерность действий сотрудника.
Напомним, в декабре 2019 года на Дону сотрудник ГИБДД застрелил парня. По данным МВД, злоумышленник первым начал стрельбу. Позже в сети появилось видео инцидента. Происходящее немного отличается от того, что говорили в полиции.
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