«Ну так получилось». Глава Белоглинского района пообещал разобраться с сыном, устроившим стрельбу из автомата у кафе

Ночью 29 сентября возле кафе «Нива» в селе Белая Глина двое мужчин достали из багажника машины автомат Калашникова и несколько раз выстрелили в воздух. В одном из них опознали сына главы Белоглинского района. Позже это подтвердил сам глава.

Александр Коклин заявил, что отрицательно относится к поступку сына и «по-отцовски сделает ему взыскание». Коклин подчеркнул, что стрельба происходила за пределами населенного пункта, а на оружие, из которого стреляли, не нужно иметь разрешения. Патроны, по его словам, были холостыми.

«Извиняюсь, если кому-то были доставлены неудобства. Но пока никаких обращений от граждан не поступало, — сказал Коклин «Комсомольской Правде». — Да, случай случился, но оружие — даже не пневматика, оно холостое, и разрешения на него не требуется. Ну так получилось».