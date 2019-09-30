«Ну так получилось». Глава Белоглинского района пообещал разобраться с сыном, устроившим стрельбу из автомата у кафе
Глава Белоглинского района Кубани Александр Коклин прокомментировал поступок сына, устроившего стрельбу
Ночью 29 сентября возле кафе «Нива» в селе Белая Глина двое мужчин достали из багажника машины автомат Калашникова и несколько раз выстрелили в воздух. В одном из них опознали сына главы Белоглинского района. Позже это подтвердил сам глава.
Александр Коклин заявил, что отрицательно относится к поступку сына и «по-отцовски сделает ему взыскание». Коклин подчеркнул, что стрельба происходила за пределами населенного пункта, а на оружие, из которого стреляли, не нужно иметь разрешения. Патроны, по его словам, были холостыми.
«Извиняюсь, если кому-то были доставлены неудобства. Но пока никаких обращений от граждан не поступало, — сказал Коклин «Комсомольской Правде». — Да, случай случился, но оружие — даже не пневматика, оно холостое, и разрешения на него не требуется. Ну так получилось».
После случившегося один из стрелявших сам пришел в полицию, оружие изъяли и отправили на экспертизу. По предварительным данным, автомат был охолощенным.
Как писали Юга.ру, 20 сентября в Краснодаре задержали участника свадебного кортежа, который несколько раз выстрелил вверх из пистолета в районе парка «Краснодар». За стрельбу против него возбудили уголовное дело.
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