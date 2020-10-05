На сайте мэрии Краснодара запустили раздел для контроля за участниками ярмарок выходного дня

В администрации Краснодара 5 октября обсудили работу ярмарок выходного дня

Напомним, 1 октября на «Кубанской ярмарке» фермеры пожаловались губернатору региона Вениамину Кондратьеву на нехватку мест на ярмарках выходного дня. После этого вице-губернатор по агропромышленному комплексу Андрей Коробка притворился фермером и позвонил на горячую линию для аграриев. Чиновника несколько раз пересылали на другие номера, а последний консультант объяснил, как написать заявление для получения места на ярмарке в краевом центре, и предупредил о сложностях: из-за требований Роспотребнадзора количество мест сократили вдвое и теперь их не хватает. После этого губернатор поручил главе Краснодара Евгению Первышову проверить ярмарки и увеличить их количество. На следующий день мэрия отчиталась, что к 10 октября в Краснодаре будут работать уже 14 ярмарок вместо 8.

5 октября на планерке в мэрии еще раз обсудили проблему ярмарок. Первышов сообщил, что ранее в городе действовали несколько операторов, которые занимались организацией ярмарок, все это было «разношерстным». Теперь торговыми точками будет заниматься МУП «Карасунский». «Мы должны были упорядочить работу в части оплаты за нахождение на ярмарке. Я говорил, что в оплату должна входить только санитарная уборка. Сначала муниципальное предприятие должно заключить договор с региональным оператором на уборку территории и определить вот эти незначительные платежи: то есть всего лишь один платеж — за санитарную уборку территории после проведения сельхозярмарки», — разъяснил мэр.