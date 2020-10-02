Вице-губернатор Кубани притворился фермером и позвонил на горячую линию по поддержке аграриев. Но что-то пошло не так

На встрече с губернатором на «Кубанской ярмарке» 1 октября фермеры пожаловались на нехватку мест на ярмарках выходного дня

Накануне глава региона Вениамин Кондратьев встретился с фермерами на «Кубанской ярмарке». Они пожаловались, что в выходные дни в Краснодаре стало очень сложно реализовывать продукцию на ярмарках. По словам фермеров, дозвониться на горячие линии муниципалитета, чтобы получить место, практически невозможно.

Во время совещания вице-губернатор края Андрей Коробка попытался лично дозвониться и получить консультацию, притворившись фермером. Однако с первого раза у него не получилось ничего узнать: несколько раз его просили позвонить по другим номерам. В результате чиновнику объяснили, как написать заявление. Однако предупредили, что из-за коронавируса количество мест сократили вдвое, поэтому на ярмарку он может не попасть.