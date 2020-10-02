Вице-губернатор Кубани притворился фермером и позвонил на горячую линию по поддержке аграриев. Но что-то пошло не так
На встрече с губернатором на «Кубанской ярмарке» 1 октября фермеры пожаловались на нехватку мест на ярмарках выходного дня
Накануне глава региона Вениамин Кондратьев встретился с фермерами на «Кубанской ярмарке». Они пожаловались, что в выходные дни в Краснодаре стало очень сложно реализовывать продукцию на ярмарках. По словам фермеров, дозвониться на горячие линии муниципалитета, чтобы получить место, практически невозможно.
Во время совещания вице-губернатор края Андрей Коробка попытался лично дозвониться и получить консультацию, притворившись фермером. Однако с первого раза у него не получилось ничего узнать: несколько раз его просили позвонить по другим номерам. В результате чиновнику объяснили, как написать заявление. Однако предупредили, что из-за коронавируса количество мест сократили вдвое, поэтому на ярмарку он может не попасть.
Губернатор возмутился таким результатом и поручил мэрии Краснодара вместе с фермерами проверить все ярмарки. Администрация краевой столицы в свою очередь пообещала к 10 октября увеличить число ярмарок до 14.
Глава города Евгений Первышов заявил, что на аппаратном совещании подробно разберет эту ситуацию. Также мэр города решил выяснить, кто именно торгует на ярмарках: фермеры или перекупщики.
«Так станет понятно, кто конкретно у нас на ярмарках — фермеры или перекупщики. Если будет установлено, что торгующие не имеют отношения к фермерам, а являются просто перекупщиками, то к должностным лицам будут применены самые жесткие административные меры», — сказал Первышов.
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