Появилось видео стрельбы сотрудника ГИБДД в парня на Дону. Происходящее немного отличается от того, что говорили в МВД

Ростовская область

Распечатать

7 декабря в интернете опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент стрельбы сотрудников ГИБДД в мужчину, который до этого в них стрелял

Напомним, информация об инциденте появилась 4 декабря. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в городе Красный Сулин полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола к ним подошел неизвестный 24-летний парень и грубо потребовал отпустить водителя. Сотрудники попросили его показать документы, однако мужчина достал из-под куртки пистолет и начал стрельбу в сидевшего в машине полицейского.

В МВД добавили, что второй полицейский, стоявший на улице, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако молодой человек не отреагировал. Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. От полученных травм парень умер на месте, отметили в пресс-службе.

161.ru опубликовало запись с камер видеонаблюдения, которым с изданием «поделились читатели портала». На кадрах видны движения и потасовка около машины сотрудников ГИБДД. После того, как машина резко отъехала в сторону, в направлении от автомобиля начал бежать человек. Вдогонку за ним кинулся один из полицейских, а спустя пару секунд человека начинает преследовать патрульная машина.

В момент, когда парню требовалось перелезть через забор, расстояние между ним и полицейским сократилось. После того, как парень перебежал дорогу, в него несколько раз стрельнули, отчего он упал.

Ранее Юга.ру сообщали, что по факту случившегося завели уголовное дело и организовали проверку, чтобы выяснить правомерность применения табельного оружия.

ГИБДД Полиция Ростов-на-Дону Стрельба

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в последнем матче года
Фанаты «Краснодара» и ЦСКА ушли с матча в знак поддержки задержанных болельщиков «Спартака»
Появилось видео стрельбы сотрудника ГИБДД в парня на Дону. Происходящее немного отличается от того, что говорили в МВД
Губернатор Ставрополья сделал 31 декабря выходным днем после голосования в сторис
В Краснодаре на улице 40-летия Победы сделали переход после того, как там сбили ребенка
Фанаты ФК «Краснодар» и ЦСКА в знак протеста покинут общий матч на 30-й минуте

Лента новостей

Статьи

Что может скрывать родинка?

Как распознать меланому и где пройти обследование бесплатно

Статьи Партнерский

Как открыть ИП и сколько это стоит?

Пять шагов к своему делу

Статьи Партнерский

Как устроен интернет вещей?

Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале