Появилось видео стрельбы сотрудника ГИБДД в парня на Дону. Происходящее немного отличается от того, что говорили в МВД

7 декабря в интернете опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент стрельбы сотрудников ГИБДД в мужчину, который до этого в них стрелял

Напомним, информация об инциденте появилась 4 декабря. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, в городе Красный Сулин полицейские остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола к ним подошел неизвестный 24-летний парень и грубо потребовал отпустить водителя. Сотрудники попросили его показать документы, однако мужчина достал из-под куртки пистолет и начал стрельбу в сидевшего в машине полицейского.



В МВД добавили, что второй полицейский, стоявший на улице, сделал предупредительный выстрел в воздух, однако молодой человек не отреагировал. Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. От полученных травм парень умер на месте, отметили в пресс-службе.



161.ru опубликовало запись с камер видеонаблюдения, которым с изданием «поделились читатели портала». На кадрах видны движения и потасовка около машины сотрудников ГИБДД. После того, как машина резко отъехала в сторону, в направлении от автомобиля начал бежать человек. Вдогонку за ним кинулся один из полицейских, а спустя пару секунд человека начинает преследовать патрульная машина.



В момент, когда парню требовалось перелезть через забор, расстояние между ним и полицейским сократилось. После того, как парень перебежал дорогу, в него несколько раз стрельнули, отчего он упал.

Ранее Юга.ру сообщали, что по факту случившегося завели уголовное дело и организовали проверку, чтобы выяснить правомерность применения табельного оружия.