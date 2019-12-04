На Дону сотрудники ГИБДД застрелили парня с пистолетом
В Красносулинском районе Ростовской области в декабре сотрудники ГИБДД убили парня, который обстрелял их
Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Когда полицейские составляли протокол, к ним подошел 24-летний парень и грубо потребовал отпустить водителя. Сотрудники попросили его предоставить документы, тогда молодой человек достал из-под куртки пистолет, направил его в сторону инспектора ДПС, который сидел в машине, и начал стрельбу, сообщил 4 декабря «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
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В МВД отметили, что второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, однако парень не отреагировал. Тогда сотрудник ГИБДД несколько раз выстрелил в него. От полученных травм молодой человек умер на месте. Позже в полиции установили, что стрелявший — местный житель, который раньше не привлекался к ответственности.
Назначено проведение служебной проверки для установления правомерности применения табельного оружия.
В пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области уточнили, что возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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