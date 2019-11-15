На Кубани полицейские открыли стрельбу по машине, чтобы задержать угонщика
В Лабинском районе в ноябре полицейские устроили погоню за угнанной машиной
Сотрудники ДПС на выезде из города обнаружили автомобиль ВАЗ-21074, находящийся в розыске. Они потребовали у водителя остановиться, но он не отреагировал и попытался скрыться. Тогда полицейские начали преследовать машину. Во время погони нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу. Инспектор ДПС выстрелил в воздух для предупреждения, а затем несколько раз — по колесам машины нарушителя. В результате автомобиль удалось остановить.
За рулем был 28-летний житель Лабинского района, также в машине находились два пассажира, 27 и 32 лет. При задержании они оказали сопротивление. Девушка, которая находилась в угнанном автомобиле, получила небольшие ранения и была госпитализирована в городскую больницу.
Сотрудники полиции составили на водителя два административных материала — по ч. 2 ст. 12.25 (Невыполнение требования об остановке автомобиля) и ст. 19.3 (Неповиновение законному распоряжению полицейского).
Как выяснилось после задержания, автомобиль, на котором ехал нарушитель, ранее был угнан из гаража жителя станицы Зассовской. После угона следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Водитель стал подозреваемым, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В конце октября на Кубани произошел еще один случай угона. В Кореновском районе парень угнал машину, а потом уснул в ней.
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