В Адыгее провели обыск и увезли на допрос в Карачаево-Черкесию журналистку по делу о коронавирусном фейке

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян 3 октября рассказал порталу Юга.ру об обыске у журналистки, которая проходит свидетелем по делу о фейке о коронавирусе

Адвокат Алексей Аванесян 2 октября написал в своем фейсбуке пост о том, что был допущен на обыск, который ведется по ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Данная статья появилась в уголовном кодексе в начале пандемии. Штраф за фейки о коронавирусе составляет от 300 до 700 тыс. рублей.

Аванесян написал, что следователи сочли фейком посты в соцсетях, авторы которых усомнились в официальной статистике по коронавирусу в Карачаево-Черкесии. Также он поставил хэштег #ЗаЖурналистамиПришли.

Портал Юга.ру связался с адвокатом, чтобы узнать подробности дела. Алексей Аванесян рассказал, что информационное агентство из Карачаево-Черкесии «Политика 09» разместило «якобы» фейковую информацию о коронавирусе, в результате чего 12 июня республиканский следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования силовики проводят обыски, после чего граждан везут на допрос в Карачаево-Черкесию.

Посмотреть содержание портала «Политика 09» журналисту Юга.ру не удалось, так как сайт издания не работает. Однако в группе издания во «Вконтакте» видны заголовки новостей, которые публиковались на сайте. Там, в частности, встречаются материалы, в которых сообщается о летальных случаях от коронавируса, с заголовками вроде «Власти КЧР сообщили о гибели седьмого человека от коронавируса. По данным "Политики 09", в инфекционных госпиталях КЧР умерли не менее *** человек» [портал Юга.ру не берется публиковать названные в посте цифры, чтобы это не сочли распространением фейков].

Как свидетель по данному делу проходит 30-летняя журналистка «Регион Online» Яна Топоркова. Девушка проживает в поселке Яблоновский в Адыгее.

«Вызывают всех журналистов из "Регион Online". Они у себя это не писали и не репостили. Причем тех везут, кто не писал, не репостил и вообще не знает про этот аккаунт в соцсетях», — добавил Алексей Аванесян.

По словам Аванесяна, 14 сентября в 6:00 силовики пришли с обыском к родителям журналистки, которые живут в Тихорецке. После чего девушка связалась с адвокатом. Тот в свою очередь узнал, кто ведет данное дело и сообщил следователям, что журналистка проживает в другом месте, предложив провести обыск «по закону».

В этот же день адвокат опубликовал пост с обращением к ЦПЭ [центру по противодействию экстремизму, — Юга.ру] Карачаево-Черкесии. «Не пугайте родственников Яны. Она давно там не живет. Приезжайте в Краснодар. МЧС и "тяжелых" не берите. Мы вас ждем с постановлением суда по уже известному вам адресу. Мой телефон на двери на случай, если вдруг выйдем погулять», — написал Аванесян.

Утром 2 октября в дверь журналистки позвонили, представившись управляющей компанией, которым нужно проверить счетчики. Девушка дверь не открыла. Продолжая стучать, ей сообщили, что к ней пришли с постановлением на обыск представители полиции. По словам Аванесяна, к Топорковой приехали три силовика. У девушки изъяли телефон, компьютер, флешки, все гаджеты, однако «обыск был культурный».

После обыска журналистке показали постановление о приводе, сообщили, что ей нужно собраться и поехать вместе с представителями ЦПЭ на допрос в Карачаево-Черкесию. Аванесян рассказал, что это было полной неожиданностью как для девушки, так и для юриста, потому что она никаких повесток и телефонограмм не получала.

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Второй адвокат, который встретил Топоркову в республике, вечером 3 октября сообщил порталу Юга.ру, что девушку допросили. Также он посоветовал журналисту Юга.ру быть «осторожнее с публикациями».