Генпрокуратура собирается оштрафовать журналистов за сюжет, в котором кубанские пенсионерки из «Отряда Путина» сожгли коронавирус в ведре
Красноярская телекомпания ТВК 23 апреля сообщила о том, что организации грозит штраф до полумиллиона рублей за юмористический ролик «"Отряды Путина" против коронавируса»
Ролик под названием «Отгоняем коронавирус!» появился на ютуб-канале «Отряды Путина» 6 марта. В нем пенсионерки заявили, что коронавируса не существует, а новости о COVID-19 — выдумка президента США Дональда Трампа.
«Ну что, товарищи! Мы сегодня собрались для того, чтобы покончить с этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет! Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой... в два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз!», — говорит в видео одна из активисток движения.
После обращения к Трампу пенсионерки начали опускать распечатанные фотографии с коронавирусом в ведро с огнем.
«Мы сжигаем коронавирус — его не было и не будет, все! Страна освободилась, очистилась!», — заключила активистка.
Ролик разошелся по интернету, о нем написали многие СМИ. Красноярская телекомпания ТВК 20 марта выпустила публикацию с заголовком «"Коронавируса нет и не будет!": российские пенсионерки обвинили Трампа в пандемии коронавируса», в которой описала происходящее на кадрах.
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23 апреля телекомпания сообщила о том, что Генпрокуратура России нашла в этой публикации нарушение закона и СМИ грозит штраф до 500 тыс. рублей. По версии надзорного органа, журналистов следует привлечь к ответственности «за распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений» — по ст. 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации).
«В ходе мониторинга сети интернет на сайте видеосервиса YouTube выявлено видео по названием "Коронавируса нет и не будет!" от 19.03.2020, в котором говорится об отсутствии коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и мире, распространении заведомо ложной информации о данной инфекции лидерами США с целью дестабилизации мировой экономики. Аналогичный видеоролик размещен на сетевом издании "ТВК Красноярск". Содержащаяся в указанном видеоролике информация свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ», — говорится в предписании, которое получили журналисты.
Отметим, что по этой статье для юридических лиц предусмотрен административный штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Видео сюжета на Youtube-канале ТРК было заблокировано, однако исходный ролик на YouTube-канале «Отряды Путина» по-прежнему доступен.
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«Отряды Путина» создали руководители краснодарского общественного фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев и его дочь Фатима. Изначально организация планировала помогать пожилым людям, но впоследствии якобы переквалифицировалась на поддержку малоимущим семьям.
То, каким образом функционируют и взаимодействуют эти две организации, а также чем руководствуются их лидеры, можно прочесть в материале, который по просьбе издания Meduza подготовил бывший издатель портала Юга.ру Артем Беседин.
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