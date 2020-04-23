Генпрокуратура собирается оштрафовать журналистов за сюжет, в котором кубанские пенсионерки из «Отряда Путина» сожгли коронавирус в ведре

Красноярская телекомпания ТВК 23 апреля сообщила о том, что организации грозит штраф до полумиллиона рублей за юмористический ролик «"Отряды Путина" против коронавируса»

Ролик под названием «Отгоняем коронавирус!» появился на ютуб-канале «Отряды Путина» 6 марта. В нем пенсионерки заявили, что коронавируса не существует, а новости о COVID-19 — выдумка президента США Дональда Трампа.

«Ну что, товарищи! Мы сегодня собрались для того, чтобы покончить с этой надуманной информацией. Никакого здесь коронавируса как такового нет! Это не тот вирус, который сегодня перевернул всю страну. Это Трампу надо было поднять свой... в два раза доллар подскочил, чтобы страна его взлетела в очередной раз!», — говорит в видео одна из активисток движения.