Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» в групповом этапе Лиги чемпионов

Напомним, ФК «Краснодар» в двух играх плей-офф Лиги чемпионов одержал победу над греческим ФК ПАОК и впервые вышел в групповой этап турнира. 1 октября прошла жеребьевка, соперниками «быков» в группе стали «Челси», «Севилья» и «Ренн». По подсчетам портала Юга.ру, ФК «Краснодар» в Лиге чемпионов гарантированно получит более 22 млн евро.

Также вечером 1 октября стало известно, что болельщики ФК «Краснодар» смогут посещать матчи ЛЧ — УЕФА одобрил возвращение на трибуны 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

2 октября появилось расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов 2020/21. «Краснодар» стартует в группе Е выездной игрой с «Ренном», а закончит 8 декабря матчем с «Челси» в Лондоне, сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Матч первого тура начнется 20 октября в 22:00 по московскому времени. Во втором туре 28 октября в 20:55 «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Челси».

В третьем туре 4 ноября в 23:00 начнется выездной матч «Севилья» — «Краснодар». А 24 ноября в 20:55 на стадионе «Краснодар» быки снова встретятся с ипанскими соперниками. В пятом туре, который пройдет 2 декабря, в 20:55 «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ренном».

Завершится выступление «черно-зеленых» в группе Е 8 декабря в Англии. В этот день в 23:00 пройдет матч «Челси» — «Краснодар».