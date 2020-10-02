Василий Швец вступил в должность мэра Анапы и назвал приоритеты на 5 лет

2 октября состоялась инаугурация мэра города-курорта Анапа Василия Швеца

В церемонии участвовали вице-губернатор Игорь Чагаев, депутат Госдумы РФ Иван Демченко, епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност, руководители органов краевой исполнительной власти, депутаты ЗСК, почетные граждане Анапы и представители правоохранительных, судебных органов, общественности, казачества, духовенства. Произнеся присягу, Швец выступил с речью о ключевых направлениях работы на своем посту. Он начал ее с того, что поставил задачу перед своей командой удвоить за пять лет нынешний консолидированный бюджет Анапы в 5,5 млрд рублей. «Здесь главным локомотивом должен быть санаторно-курортный комплекс. Анапе нужны новые здравницы мирового уровня и пятизвездочные отели. А наши объекты потребительской сферы должны стать эталоном качества курортного сервиса. Анапа должна стать всероссийским центром курортологии, центром детского, семейного, делового и событийного туризма», — заявил Швец.

По его мнению, у Анапы есть все, чтобы стать круглогодичным курортом. В планах — развитие событийного и лечебного туризма. Мэрия планирует заняться перспективами курорта, насыщением мероприятиями, фестивалями, выставками всех 12 месяцев, а не только летних. Важный фактор продвижения курорта — новые достопримечательности. Это подразумевает амбициозный проект — продолжить анапскую набережную до Лысой горы. Ее планируется сделать широкой прогулочной зоной с велодорожками, детскими и спортплощадками и малыми архитектурными формами. Другое направление ее развития — в сторону Витязево. От климатопавильона до курортного поселка протянется экологичная деревянная набережная. Проект позволит сохранить дюны и в то же время проложить по ним уникальный терренкур с пешеходной и велозоной, смотровыми площадками. Также в планах — создание особой экономической зоны в районе Благовещенской, новых объектов агротуризма и технопарка с экологически безопасным производством.

Читайте также: В Анапе установили 10 декоративных пушек вместо заградительных столбов

Другой задачей Швец назвал улучшение существующих и создание новых комфортных общественных пространств — прогулочных зон, парков, скверов. Также мэр поставил задачу ежегодно высаживать в Анапе не менее 3 тыс. деревьев и разбить парки и скверы в каждом населенном пункте. Другим важным направлением Швец считает строительство соцобъектов. «Анапа должна гордиться не количеством введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья, а количеством и качеством социальных объектов. Сейчас мы определяем места для строительства будущих школ, спортивных комплексов, домов культуры», — сказал мэр.