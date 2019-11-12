В Анапе установили 10 декоративных пушек вместо заградительных столбов

Столбы-орудия устанавливаются дулами вниз с закрытыми запальными отверстиями. Это символизирует то, что оружие никогда не должно использоваться по назначению.

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