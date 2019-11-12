В Анапе установили 10 декоративных пушек вместо заградительных столбов
В Анапе заградительные столбы заменили декоративными старинными пушками
Первые 10 установленных пушек находятся между Русскими воротами и памятным знаком атаману Алексею Безкровному. Всего планируется установить несколько десятков таких декоративных конструкций.
Столбы-орудия устанавливаются дулами вниз с закрытыми запальными отверстиями. Это символизирует то, что оружие никогда не должно использоваться по назначению.
Глава Анапы Юрий Поляков считает, что подобные малые архитектурные формы привлекут внимание к истории города воинской славы.
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