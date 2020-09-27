В Анапе отменили разрешения на строительство 16 объектов

Напомним, экс-мэр Анапы Юрий Поляков сложил полномочия в конце июля. Это случилось после того, как губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратеьв раскритиковал застройку дюн на курорте. К началу августа комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства выявила на курорте 112 зданий с признаками нарушений.

В администрации Анапы 25 сентября состоялось заседание межведомственной рабочей группы по анализу соблюдения градостроительного и земельного законодательства. И.о. заместителя мэра курорта Арам Кухтиев рассказал, что на курорте продолжает работать созданная комиссия. Она нашла еще 16 объектов, на которых нашли нарушения.

Например, ЖК «Акварель» на улице Омелькова, где планировали возвести 24 девятиэтажных жилых здания в 300 метрах от моря. В августе и.о. мэра курорта Василий Швец отменил разрешение на строительство.

Также власти отменили разрешение на возведение трех 15-этажных домов на Анапском шоссе. Нескольким застройщикам не разрешили увеличить количество квартир в реализуемыхпроектах. Кроме того, сейчас идут суды по сносу незаконных зданий на улице Скифской в селе Витязево, в проезде Джеметинском, на Пионерском проспекте, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Как писали Юга.ру, в апреле 2019 года депутаты заксобрания Кубани приняли поправки в закон, которые ограничили до 20 метров этажность застройки на берегу Черного моря и расширили прибрежную зону с 300 метров до 500 метров.