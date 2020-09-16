Анапа и «Ростелеком» договорились о реализации проекта «Умный город»

Краснодарский край

Распечатать

16 сентября и.о. мэра Анапы Василий Швец и директор Краснодарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Поляков подписали соглашение о проекте цифровизации «Умный город»

Модернизация должна повысить в муниципалитете уровень безопасности, улучшить городскую среду, сделать более комфортными условия жизни анапчан и гостей курорта. Как сообщали Юга.ру, подобный проект в этом году реализован в Новороссийске.

«Наше сотрудничество позволит создать и внедрить на территории курорта технологии умного ЖКХ, умных парковок и общественного транспорта и всего комплекса составляющих умного города, который сегодня активно развивается компанией “Ростелеком”, являющейся одним из лидеров в этом вопросе с точки зрения программного обеспечения, компетенции, кадровой подготовки. Я искренне верю, что наше сотрудничество будет плодотворным», — отметил и.о. мэра курорта Василий Швец.

Читайте также:

Среди планируемых решений рассматривается внедрение в Анапе интеллектуальных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, контроль за своевременным вывозом мусора, развитие системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и фотовидеофиксации, создание умного транспорта, умных остановок и других полезных цифровых решений.

«“Ростелеком” — лидер в РФ по внедрению программы “Умный город”. Мы сделаем все возможное для создания в Анапе эффективной, удобной и безопасной цифровой среды, с помощью которой будет решаться множество важных для жизни города вопросов», —сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая определит приоритеты развития цифровой среды курорта и разработает поэтапный план внедрения цифровых решений в различные сферы городского хозяйства.

Анапа Ростелеком Технологии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи 24-летняя девушка за рулем внедорожника насмерть сбила пешехода
Стали известны формат и даты проведения фестиваля адыгейского сыра
В Краснодаре два подростка напали на кондуктора трамвая
101-летний житель Кубани заболел коронавирусом
Определился соперник «Краснодара» в Лиге чемпионов
В сельских школах Майкопского района появился скоростной интернет и ноутбуки-трансформеры

Лента новостей

Статьи

«Сначала кричал, что не хочет ничего слышать про мост, а сейчас затих»

Как Крымский мост изменил жизнь людей на юге

Статьи

«Не было сил улыбаться каждому, просто вышли и помогаем»

Как собирают гуманитарную помощь для погорельцев в Музыкальном

Статьи

«Любить себя не стыдно»

Фотограф из Краснодара снимает обнаженных женщин в бодипозитивном проекте

Реклама на портале