Анапа и «Ростелеком» договорились о реализации проекта «Умный город»
16 сентября и.о. мэра Анапы Василий Швец и директор Краснодарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Поляков подписали соглашение о проекте цифровизации «Умный город»
Модернизация должна повысить в муниципалитете уровень безопасности, улучшить городскую среду, сделать более комфортными условия жизни анапчан и гостей курорта. Как сообщали Юга.ру, подобный проект в этом году реализован в Новороссийске.
«Наше сотрудничество позволит создать и внедрить на территории курорта технологии умного ЖКХ, умных парковок и общественного транспорта и всего комплекса составляющих умного города, который сегодня активно развивается компанией “Ростелеком”, являющейся одним из лидеров в этом вопросе с точки зрения программного обеспечения, компетенции, кадровой подготовки. Я искренне верю, что наше сотрудничество будет плодотворным», — отметил и.о. мэра курорта Василий Швец.
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Среди планируемых решений рассматривается внедрение в Анапе интеллектуальных систем учета коммунальных ресурсов и энергосбережения, контроль за своевременным вывозом мусора, развитие системы управления дорожным движением, видеонаблюдения и фотовидеофиксации, создание умного транспорта, умных остановок и других полезных цифровых решений.
«“Ростелеком” — лидер в РФ по внедрению программы “Умный город”. Мы сделаем все возможное для создания в Анапе эффективной, удобной и безопасной цифровой среды, с помощью которой будет решаться множество важных для жизни города вопросов», —сказал директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.
В ближайшее время планируется создать рабочую группу, которая определит приоритеты развития цифровой среды курорта и разработает поэтапный план внедрения цифровых решений в различные сферы городского хозяйства.
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