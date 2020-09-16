Анапа и «Ростелеком» договорились о реализации проекта «Умный город»

Модернизация должна повысить в муниципалитете уровень безопасности, улучшить городскую среду, сделать более комфортными условия жизни анапчан и гостей курорта. Как сообщали Юга.ру, подобный проект в этом году реализован в Новороссийске.

«Наше сотрудничество позволит создать и внедрить на территории курорта технологии умного ЖКХ, умных парковок и общественного транспорта и всего комплекса составляющих умного города, который сегодня активно развивается компанией “Ростелеком”, являющейся одним из лидеров в этом вопросе с точки зрения программного обеспечения, компетенции, кадровой подготовки. Я искренне верю, что наше сотрудничество будет плодотворным», — отметил и.о. мэра курорта Василий Швец.