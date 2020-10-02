Власти Адыгеи продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

В Адыгее с 4 октября по 1 ноября продлили режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности работающим гражданам старше 65 лет

Соответствующие изменения были внесены в указ главы Адыгеи от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности». Напомним, ранее власти республики продлевали режим самоизоляции и период самоизоляции для людей пожилого возраста до 4 октября.

Теперь работодателям до 1 ноября необходимо по возможности ограничить привлечение к труду на рабочих местах граждан старше 65 лет. За этот период пожилые работающие граждане смогут получить больничный лист.

Согласно документу, оформление электронных листков нетрудоспособности предусмотрено поэтапно — с 5 по 18 октября 2020 года и с 19 октября по 1 ноября. Порядок формирования электронных листков нетрудоспособности остается прежним: работодатель направляет в Фонд социального страхования сведения, необходимые для формирования электронных листков нетрудоспособности в соответствии с ранее утвержденными правилами.

Как писали Юга.ру, за последнюю неделю в Адыгее наблюдают ежесуточный прирост больных, в основном пожилого возраста. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в республике коронавирусом заразились 4 тыс. 149 человек, на лечении находятся 589 пациентов. С начала пандемии в республике выздоровели 3 тыс. 530 человек, а 33 больных умерли.

Отметим, 22 сентября стало известно, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов заразился коронавирусом и перешел на дистанционный режим работы. По его словам, болезнь протекает в легкой форме.