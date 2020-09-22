Глава Адыгеи заразился коронавирусом
22 сентября стало известно, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов получил положительный результат анализа на COVID-19
Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба руководителя региона, уточнив, что болезнь проходит в легкой форме. Сам 47-летний политик рассказал в своем инстаграме о заболевании и состоянии здоровья.
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«Перешел на дистанционный режим работы. Причина — подтвержденный результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в легкой форме. Еще раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких», — написал Мурат Кумпилов.
По данным оперативного штаба Адыгеи, к 22 сентября в республике инфекцию диагностировали у 3 тыс. 847 человек. Скончались 31 пациентов, выздоровели — 3 тыс. 308 человек. Сейчас на лечении находятся 508 пациентов, у 23 из них заболевание выявлено за последние сутки.
Накануне Юга.ру писали, что в Адыгее до 4 октября продлили режим самоизоляции для жителей республики старше 65 лет.
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