Глава Адыгеи заразился коронавирусом

Доброе утро, друзья, и, конечно, доброго здоровья! Перешёл на дистанционный режим работы. Причина - подтверждённый результат теста на COVID. Чувствую себя неплохо, болезнь протекает в лёгкой форме. Ещё раз прошу вас беречь себя, своих родных и близких!