Режим самоизоляции для жителей Адыгеи старше 65 лет продлили до 4 октября

В Адыгее с 21 сентября до 4 октября продлили режим самоизоляции и период оформления листков нетрудоспособности работающим старше 65 лет

Соответствующие изменения 18 сентября внесли в указ главы Адыгеи от 18.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности».

Согласно документу, работодателям необходимо по возможности ограничить привлечение к труду на рабочих местах граждан, входящих в группы риска — организовать для них дистанционную или иные формы работы для соблюдения режима самоизоляции.

За этот период пожилые работающие граждане смогут получить больничный лист. Для этого работодатель направляет в Фонд социального страхования РФ сведения, необходимые для формирования электронных листков нетрудоспособности в соответствии с ранее утвержденными правилами. По соглашению сторон пожилые люди также могут быть переведены на дистанционную форму работы.

Остальные ограничительные меры в рамках указа «О введении режима повышенной готовности» действуют до особого распоряжения.

По данным оперативного штаба, всего к 21 сентября число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 3 тыс. 824 человек. На лечении сейчас находятся 508 пациентов, среди них 25 поступили за последние сутки. Выздоровело 3 тыс. 285 человек (за сутки +15), скончался 31 больной.