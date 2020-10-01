Стало известно, с кем «Краснодар» будет играть в Лиге чемпионов

Черно-зеленые попали в 3-ю корзину при жеребьевке группового турнира Лиги Чемпионов, «Зенит» оказался в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.

Напомним, «Краснодар» в двух матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл греческий ФК ПАОК и впервые в истории вышел в групповой этап турнира. Россию впервые будут представлять сразу три команды. Помимо «быков» в розыгрыше примут участие московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

По итогам жеребьевки «быки» попали в группу Е и их соперниками стали три команды: испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн». С каждым клубом «горожане» сыграют по два матча — в гостях и дома.

Кроме того стало известно, что «Зенит» в группе F встретится с немецким ФК «Боруссия Дортмунд», итальянским «Лацио» и нидерландским «Брюгге». «Локомотив» в группе A проведет матчи с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

Первые встречи состоятся 20/21 октября, заключительные поединки группового этапа назначены на 8/9 декабря. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда, занявшая третье место в группе, попадет в 1/16 Лиги Европы.