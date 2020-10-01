Шомуродов в Генуе, Глушаков в «Химках», а российские клубы узнали своих соперников по Лиге чемпионов

Российские футбольные клубы узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА.

Футбольный клуб «Краснодар» попал перед жеребьевкой в третью корзину, которая исключала попадание в одну группу с киевским «Динамо», «Шахтером», «Зальсбургом», итальянскими «Интером», «Лацио» и «Аталантой» с Миранчуком, а также с «Олимпиакосом» (прошлогодним обидчиком быков), немецким «Лейпцигом» и с российскими клубами. Вместе с «Краснодаром» ждали своих соперников питерский «Зенит» и московский «Локомотив».

Напомним, три российских клуба в Лиге чемпионов сыграют впервые в истории отечественного футбола. Соперниками краснодарцев в группе E стали футбольные клубы из Англии, Испании и Франции: «Севилья», «Челси» и «Ренн», сообщали Юга.ру. Питерцы в группе F получили в соперники сначала дортмундскую «Боруссию», а затем к ней присоединились итальянский «Лацио» и «Брюгге». Соперниками «Локомотива» в группе G стали «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Зальцбург».

Группа A

«Бавария» «Атлетико» «Зальцбург» «Локомотив»

Группа E

«Севилья» «Челси» «Краснодар» «Ренн»

Группа F

«Зенит» «Боруссия» Дортмунд «Лацио» «Брюгге»

Наряду с новостями Лиги чемпионов, стало известно о переходе Эльдора Шомуродова из футбольного клуба «Ростов» в итальянский клуб «Дженоа». Стоимость трансфера оценивается, по предварительным данным, в 9 млн евро. С 2017 года, когда Эльдор перешел в «Ростов», он провел за клуб 91 матч, в которых забил 18 мячей. В свою очередь, из «Тамбова» в «Ростов» перешел нападающий Владимир Обухов, срок контракта которого составляет 3 года.