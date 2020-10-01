ФК «Краснодар» попал в 3-ю корзину при жеребьевке группового турнира Лиги Чемпионов
1 октября определились все участники группового раунда Лиги Чемпионов 2020/2021
Напомним, 22 сентября «Краснодар» встретился дома с греческим ФК ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:1. В ответной игре в Салониках черно-зеленые обыграли ПАОК с тем же счетом. Таким образом, ФК «Краснодар» впервые в истории вошел в групповой этап Лиги Чемпионов. Также Россию впервые будут представлять сразу три команды. Помимо «быков» в турнире примут участие московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Ночью 1 октября стали известны все участники группового раунда ЛЧ 2020/2021 и то, как они будут распределены по корзинам. Состав корзин определяется на основе клубного рейтинга УЕФА. Согласно нему, «быки» сейчас занимают 45 место. Соответственно, во время жеребьевки «Краснодар» будет посеян в третью корзину. «Зенит» окажется в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.
В итоге корзины выглядят следующим образом:
- Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».
- Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».
- Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».
- Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».
Команды, находящиеся в одной корзине, не смогут попасть в одну группу. Также по регламенту Лиги чемпионов, на групповой стадии турнира российские клубы не смогут сыграть между собой. Кроме того, они будут разведены по разным группам с представителями Украины — «Динамо» и «Шахтером».
Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов начнется 1 октября в Женеве в 18:00 по московскому времени.
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна