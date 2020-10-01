ФК «Краснодар» попал в 3-ю корзину при жеребьевке группового турнира Лиги Чемпионов

Напомним, 22 сентября «Краснодар» встретился дома с греческим ФК ПАОК в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 2:1. В ответной игре в Салониках черно-зеленые обыграли ПАОК с тем же счетом. Таким образом, ФК «Краснодар» впервые в истории вошел в групповой этап Лиги Чемпионов. Также Россию впервые будут представлять сразу три команды. Помимо «быков» в турнире примут участие московский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Ночью 1 октября стали известны все участники группового раунда ЛЧ 2020/2021 и то, как они будут распределены по корзинам. Состав корзин определяется на основе клубного рейтинга УЕФА. Согласно нему, «быки» сейчас занимают 45 место. Соответственно, во время жеребьевки «Краснодар» будет посеян в третью корзину. «Зенит» окажется в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.