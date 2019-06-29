Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

29 июня Глушаков прибудет в Австрию, где грозненский клуб проводит предсезонный сбор, и приступит к подготовке к сезону, сообщили в пресс-службе «Ахмата».

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» объявил о переходе Глушкова и назвал его трудолюбивым, высоко профессиональным футболистом, у которого есть опыт выступления в матчах международного уровня, в том числе за сборную России.

«Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого все от него зависящее», — написал Кадыров.