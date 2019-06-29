Денис Глушаков перешел в «Ахмат»

Чечня, Вся Россия

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Футболист сборной России и бывший игрок «Спартака» Денис Глушаков 29 июня пополнил состав чеченского «Ахмата»

Бело-зеленые подписали контракт с 32-летним полузащитником по схеме «1+1».

29 июня Глушаков прибудет в Австрию, где грозненский клуб проводит предсезонный сбор, и приступит к подготовке к сезону, сообщили в пресс-службе «Ахмата».

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» объявил о переходе Глушкова и назвал его трудолюбивым, высоко профессиональным футболистом, у которого есть опыт выступления в матчах международного уровня, в том числе за сборную России.

«Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач. Денис обещал сделать для этого все от него зависящее», — написал Кадыров.

Денис Глушаков выступал в «Спартаке» с 2013 по 2019 год, а в 2017-м он вместе с клубом стал чемпионом России, пишет RT

19 июня красно-белые расторгли контракт с полузащитником. Тогда СМИ писали, что Глушаков перейдет в «Сочи».

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