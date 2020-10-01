Определились соперники «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов
В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет «Краснодар»
Напомним, в этом сезоне «Краснодар» стартовал в Лиге чемпионов с раунда плей-офф. В двух матчах «быки» обыграли греческий ПАОК и впервые в истории вышли в групповой этап турнира. Так, Россию в ЛЧ впервые будут представлять сразу три команды: помимо «быков» в розыгрыше примут участие «Локомотив» и «Зенит».
При жеребьевке группового этапа ЛЧ черно-зеленые попали в третью корзину, «Зенит» оказался в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.
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По итогам жеребьевки «быки» попали в группу Е, их соперниками стали три команды: испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн». С каждым клубом «горожане» сыграют по два матча — в гостях и дома.
Кроме того стало известно, что «Зенит» в группе F встретится с немецким ФК «Боруссия Дортмунд», итальянским «Лацио» и нидерландским «Брюгге». «Локомотив» в группе A проведет матчи с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».
Первые встречи назначены на 20/21 октября, заключительные поединки группового этапа пройдут 8/9 декабря. Команды, занявшие первые две строчки в группе, выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, а команды, оказавшиеся на третьих местах, попадут в 1/16 Лиги Европы.
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