Определились соперники «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов

Напомним, в этом сезоне «Краснодар» стартовал в Лиге чемпионов с раунда плей-офф. В двух матчах «быки» обыграли греческий ПАОК и впервые в истории вышли в групповой этап турнира. Так, Россию в ЛЧ впервые будут представлять сразу три команды: помимо «быков» в розыгрыше примут участие «Локомотив» и «Зенит».

При жеребьевке группового этапа ЛЧ черно-зеленые попали в третью корзину, «Зенит» оказался в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.