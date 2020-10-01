Определились соперники «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

В Женеве 1 октября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, где сыграет «Краснодар»

Напомним, в этом сезоне «Краснодар» стартовал в Лиге чемпионов с раунда плей-офф. В двух матчах «быки» обыграли греческий ПАОК и впервые в истории вышли в групповой этап турнира. Так, Россию в ЛЧ впервые будут представлять сразу три команды: помимо «быков» в розыгрыше примут участие «Локомотив» и «Зенит».

При жеребьевке группового этапа ЛЧ черно-зеленые попали в третью корзину, «Зенит» оказался в первой, а «Локомотив» — в четвертой корзине.

Читайте также:

По итогам жеребьевки «быки» попали в группу Е, их соперниками стали три команды: испанская «Севилья», английский «Челси» и французский «Ренн». С каждым клубом «горожане» сыграют по два матча — в гостях и дома.

Кроме того стало известно, что «Зенит» в группе F встретится с немецким ФК «Боруссия Дортмунд», итальянским «Лацио» и нидерландским «Брюгге». «Локомотив» в группе A проведет матчи с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

Первые встречи назначены на 20/21 октября, заключительные поединки группового этапа пройдут 8/9 декабря. Команды, занявшие первые две строчки в группе, выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов, а команды, оказавшиеся на третьих местах, попадут в 1/16 Лиги Европы.

Лига чемпионов ФК «Зенит» ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи начали выходить голодные медведи
Власти Кубани ежегодно собираются поднять зарплаты учителям. Изучили обещания за последние 15 лет и узнали у педагогов, сколько они получают
Детские лагеря Кубани в 2020 году посетили 27 тыс. детей
В Краснодаре произошло ДТП с пятью машинами
В Краснодаре горит строящийся дом
В Краснодаре ростовчанин по чужим документам взял в кредит внедорожник, ноутбук и одежду

Лента новостей

Статьи Партнерский

Бездушные человейники или уютные поселки

Каким хочет и может стать Краснодар в будущем

Мэр Краснодара признал, что в городе не хватает машин скорой помощи, и попросил бизнесменов купить «Газели»

Статьи

«Краснодар не сможет мгновенно превратиться в Дубай»

Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна

Реклама на портале