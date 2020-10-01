Адыгея получит еще около 67 млн рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом

Правительство РФ 1 октября выделило Адыгее дополнительно около 67 млн рублей на поддержку медиков, работающих с больными COVID-19

Решение о выделении средств было принято 1 октября по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной Думы от Адыгеи Владислава Резника, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.

Из этих денег более 21,1 млн рублей направят на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь зараженным коронавирусом.

Еще почти 46 млн рублей пойдут на выплаты медицинским и другим сотрудникам за выполнение особо важных работ при борьбе с COVID-19.