Адыгея получит еще около 67 млн рублей на выплаты медикам за работу с больными коронавирусом

Абхазия

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Правительство РФ 1 октября выделило Адыгее дополнительно около 67 млн рублей на поддержку медиков, работающих с больными COVID-19

Решение о выделении средств было принято 1 октября по предложению Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Государственной Думы от Адыгеи Владислава Резника, уточнили в пресс-службе главы Адыгеи.

Из этих денег более 21,1 млн рублей направят на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь зараженным коронавирусом.

Еще почти 46 млн рублей пойдут на выплаты медицинским и другим сотрудникам за выполнение особо важных работ при борьбе с COVID-19.

Как сообщали Юга.ру, в августе правительство направило Адыгее дополнительно 87,4 млн рублей на поддержку медицинских и социальных работников.

До этого также было несколько траншей. Ранее Адыгея на поддержку всех участвующих в борьбе с коронавирусом получила 161 млн рублей. Кроме того, около 16,8 млн рублей выплатили за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи пациентам с COVID-19.

Деньги Здравоохранение Коронавирус Медицина Мурат Кумпилов Правительство

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