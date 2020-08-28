Адыгея дополнительно получит 87,4 млн рублей на выплаты медикам и соцработникам

Эти средства направят на поддержку медицинских и социальных работников, участвующих в оказании помощи гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения.

«Системная работа в этом направлении ведется во взаимодействии всех ветвей власти региона. Хочу отметить и усилия представителей республики в Федеральном Собрании. По инициативе депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований внесла в Правительство РФ предложение о выделении Адыгее дополнительных средств, и сегодня это предложение было поддержано», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Согласно принятому Правительством России решению, почти 38 млн рублей дополнительно выделили республике на стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций соцобслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявил коронавирус, а также лицам из групп риска заражения.

Ещё 32,6 млн рублей направят на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом и лицам из групп риска.

Кроме того, около 16,8 млн рублей выплатят за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи пациентам с COVID-19.

Напомним, ранее в Адыгее для поддержки всех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом, выделили 161 млн рублей, в том числе почти 8,3 млн рублей — из республиканского бюджета. Первый транш направили в апреле: тогда медработникам выделили более 15,9 млн рублей. В июне региону дополнительно было выделено еще около 70 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам.