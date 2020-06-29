Адыгея получит более 85 млн рублей на выплаты медикам и безработным

Адыгея

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В Москве 29 июня выделили дополнительные бюджетные деньги для Адыгеи

Адыгея получит из резервного фонда Правительства РФ 85,1 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, из них почти 14 млн рублей предназначено для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда республики.

«Мурат Кумпилов указал на эффективность взаимодействия с федеральными органами власти депутата Госдумы РФ от Адыгеи. Так, решение о выделении средств было принято при поддержке члена комиссии депутата Владислава Резника», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Напомним, ранее для поддержки всех, кто непосредственно участвует в борьбе с коронавирусом, выделили 161 млн рублей, в том числе почти 8,3 млн рублей — из республиканского бюджета. Первый транш направили в апреле: тогда медработникам Адыгеи выделили более 15,9 млн рублей. 

Бюджет Деньги Коронавирус Медицина Мурат Кумпилов

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