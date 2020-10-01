Что будет с рублем и как сохранить накопления? Узнали у краснодарского экономиста

Краснодарский край, Вся Россия

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Портал Юга.ру 1 октября спросил доктора экономических наук, члена Общественной палаты Кубани Александра Полиди, чего ожидать от курса рубля в ближайшее время

Курс национальной валюты за последний квартал существенно снизился: по отношению к доллару рубль потерял 6,3 пункта, а евро подорожал на 11,05 рублей. По данным Центробанка на 1 октября, доллар стоит 78,78 рублей, евро — 92,43 рубля.

Как отметил телеканал «360», к концу 2020 года уровень годовой инфляции в России достигнет 3,9%. По данным издания, в октябре из-за ослабления рубля вырастут цены в стране. Опрошенные РИА «Новости» эксперты отметили, что инфляцию замедлит «нарастающая вторая волна коронавируса» и ограничительные меры, которые постепенно вернут в регионах: высокая безработица, провал в доходах за время самоизоляции и социальное дистанцирование сдержат потребительскую активность и инфляционное давление.

Юга.ру уже общались с Александром Полиди:

1 октября портал Юга.ру обратился к доктору экономических наук Александру Полиди с просьбой рассказать о причинах падения курса и дать советы, как сберечь свои деньги.

Экономист заявил, что, по данным статистики, рубль сейчас находится в десятке самых слабых валют мира, тех, которые наиболее сильно потеряли по отношению к доллару США.

Полиди также перечислил несколько факторов, которые «давят» на национальную валюту.

«Это и накопление политических рисков: нестабильная ситуация в Белоруссии, Хабаровске и Нагорном Карабахе могут спровоцировать отток капитала. Кроме того, рубль не мировая, а сырьевая валюта, а значит стабильность его курса напрямую зависит от цен на сырье. В связи с пандемией интерес инвесторов охладел, и они не хотят вкладывать деньги в российскую экономику. Давит на курс рубля и снижающийся спрос: люди, у которых на руках валюта, придерживают ее и не хотят тратить, ожидая, что курс рубля будет понижаться» — объяснил экономист.

Отвечая на вопрос о том, как сохранить свои сбережения, Александр Полиди категорически не рекомендовал вкладывать деньги в золото, поскольку не ясно, как поведет себя цена на драгоценный металл.

Держать деньги на депозите сейчас тоже не стоит, считает эксперт. «При нынешней инфляции в 3,8%, ставка на вклад — всего 4%, то есть доход будет нулевым». Покупать в нынешних условиях валюту экономист также не рекомендовал, поскольку «неразумно делать подобное на пике».

По мнению Полиди, сохранить сбережения можно, продав имеющуюся валюту. Но только в том случае, если в планах крупная покупка для личных нужд, например, квартиры. Дело в том, что цены на недвижимость растут не так быстро, как курс валют, рынок пресыщен предложениями и сейчас можно с выгодой приобрести нужную недвижимость, объяснил экономист.

При этом, покупать недвижимость для инвестирования, по мнению Полиди, пока не стоит. Он рассказал, что пандемия снизила приток людей в регион и большого спроса на рынке недвижимости в ближайшей перспективе не ожидается.

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Также Полиди рекомендовал обратить внимание на инвестиционные счета, поскольку из-за политических моментов [санкции, падение цен на углеводороды — прим. Юга.ру] акции многих российских предприятий подешевели. Однако в ближайшем будущем не исключен их рост, подчеркнул он.

Рассуждая о перспективах дальнейшего поведения курса национальной валюты по отношению к евро и доллару, Александр Полиди отметил, что экономических причин для падения рубля нет, однако немало политических рисков. Именно из-за них рубль может продолжать дешеветь. В ближайшей перспективе рублю не удастся отыграть падение, считает эксперт. Впрочем, низкий курс рубля сейчас выгоден бюджету, поскольку позволяет стабилизировать доходы казны, заключил экономист.

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