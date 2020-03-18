Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля на бирже скажется на сбережениях простых россиян

Доктор экономических наук, член Общественной палаты Кубани Александр Полиди 18 марта дал советы тем, кто держит накопления в банках, а также тем, кто предпочитает хранить сбережения «под матрасом»

Краснодарский экономист Александр Полиди заявил, что об экономическом кризисе пока речи не идет, но однозначно экономику страны ждет затяжная рецессия и экономический спад, из которого придется выходить не один год.

Центробанк России озвучил курсы валют на 19 марта. По данным официального портала регулятора, курс доллара поднялся до отметки в 77,21, курс евро тоже повысился — до 84,88.

Говоря о рублевых сбережениях, лежащих в банках, экономист посоветовал сейчас не переводить их в валюту. Однако заметил, что сохранить деньги можно, переведя их в инвестиционные счета.

«Тогда банк, которому клиент доверяет свои средства, сможет вложить их в ценные бумаги и, сыграв на бирже, таким образом приумножить накопления. Пока акции находятся в так называемой "красной зоне", то есть падают, однако бесконечно это продолжаться не будет и ценные бумаги пойдут в рост. Однако заниматься этим самостоятельно не стоит, поскольку для этого нужна глубокая аналитика. И тут есть смысл доверять профессионалам», — пояснил Полиди.

При этом он отметил, что ждать ощутимого роста можно не ранее, чем через два года. Так что этот способ, подчеркнул он, — для терпеливых.

Отвечая на вопрос о тех средствах, которые россияне хранят «под матрасом», Полиди подчеркнул, что сейчас бежать в обменный пункт уже поздно — «приобретать валюту во время перепадов — нерационально».

По его мнению, стоит через некоторое время ожидать подъема ставок по банковским депозитам, и тогда можно будет открывать вклады с повышенными процентными ставками.

Что же касается покупки третьего телевизора или четвертого холодильника, как это было в конце 2014 года, когда россияне массово скупали бытовую технику, это опрометчивый шаг, считает Александр Полиди.

Говоря об устойчивости российских банков, Полиди отметил, что банковский сектор сейчас зачищен, откровенно неустойчивых банков на рынке нет, и если говорить о банкротстве, то это могут быть единичные случаи, но не массовый обвал.

В ближнесрочной перспективе говорить о дефолте и экономическом кризисе не стоит, считает Александр Полиди.

Ранее Полиди рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян.