В России профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии

Краснодарский край, Вся Россия

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Федерация независимых профсоюзов России 29 сентября предложила отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования, сообщили на сайте организации.

Как не потерять свою пенсию:

В ФНПР заявили, что организация неоднократно выступала за исключение накопительной части из системы государственного обязательного пенсионного страхования и не поддерживает законопроекты, направленные на регулирование ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

По мнению представителей ФНРП, существующий в данный момент механизм «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть. Это означает, что все направленные в Пенсионный фонд России (ПФР) взносы идут только на страховые выплаты нынешним пенсионерам и что личные пенсионные накопления из этих средств не формируются. Такая система должна была действовать до 2021 года. Однако декабре прошлого года Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

Материал Юга.ру:

Как напомнил RT, в середине мая в ПФР заявили, что накопительные пенсии в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчет должен был начаться с 1 августа и коснуться 80 тыс. человек.

Михаил Мишустин Пенсии Профсоюзы

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