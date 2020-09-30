В России профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии

Федерация независимых профсоюзов России 29 сентября предложила отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить накопительный компонент из системы государственного обязательного пенсионного страхования, сообщили на сайте организации.

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В ФНПР заявили, что организация неоднократно выступала за исключение накопительной части из системы государственного обязательного пенсионного страхования и не поддерживает законопроекты, направленные на регулирование ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

По мнению представителей ФНРП, существующий в данный момент механизм «дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных».

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть. Это означает, что все направленные в Пенсионный фонд России (ПФР) взносы идут только на страховые выплаты нынешним пенсионерам и что личные пенсионные накопления из этих средств не формируются. Такая система должна была действовать до 2021 года. Однако декабре прошлого года Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года включительно.