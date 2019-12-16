Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин 16 декабря утвердил закон о заморозке накопительной части пенсии до 2022 года включительно

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть. Это означает, что все направленные в Пенсионный фонд России (ПФР) взносы идут только на страховые выплаты нынешним пенсионерам и что личные пенсионные накопления из этих средств не формируются. По действующему законодательству, такая система будет действовать до 2021 года.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года, говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон, подписанный Путиным 16 декабря, продлевает заморозку еще на год, до 2022 года включительно. Также устанавливается, что ПФР должен учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.

Как считает кабинет министров, благодаря таким действиям в 2020 году доходы бюджета фонда увеличатся на 634,8 млрд рублей, сообщило РИА «Новости».