Из-за Крымского моста перестали работать Керченская паромная переправа и порт

Паромная переправа для машин и вагонов через Керченский пролив существовала с 1954 года. В конце 1980-х она остановилась из-за высокого технического износа, однако в 2004 году в рамках соглашения России и Украины ее работа возобновилась. В 2018 году появился альтернативный способ добраться на машине с материковой части России до Крыма — через Крымский мост, в конце 2019 года через новый объект запустили ж/д сообщение с республикой.

29 сентября 2020 года пресс-служба компании «АнРуссТранс», основного оператора переправы, сообщила о прекращении работы не неопределенный срок. За последние два года автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса. А 28 сентября 2020 года вышел последний рейс с вагонами, больше заказов на железнодорожные перевозки у компании нет: