Из-за Крымского моста перестали работать Керченская паромная переправа и порт
29 сентября стало известно, что паром, который ходил между Краснодарским краем и Крымом, выполнил последний рейс
Паромная переправа для машин и вагонов через Керченский пролив существовала с 1954 года. В конце 1980-х она остановилась из-за высокого технического износа, однако в 2004 году в рамках соглашения России и Украины ее работа возобновилась. В 2018 году появился альтернативный способ добраться на машине с материковой части России до Крыма — через Крымский мост, в конце 2019 года через новый объект запустили ж/д сообщение с республикой.
29 сентября 2020 года пресс-служба компании «АнРуссТранс», основного оператора переправы, сообщила о прекращении работы не неопределенный срок. За последние два года автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса. А 28 сентября 2020 года вышел последний рейс с вагонами, больше заказов на железнодорожные перевозки у компании нет:
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«Причина остановки — отсутствие спроса на перевозки. Главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожных вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал».
Из-за остановки рейсов Керченской переправы прекратится и работа морского порта в Крыму.
«Как оператор крымского порта, мы не сможем продолжать обслуживание инфраструктуры и вынуждены сократить всех специалистов», — сообщил генеральный директор АО «АнРуссТранс» Василий Анненков.
Порт и переправу обслуживали 300 человек.
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