Мэрия Краснодара: фекальные стоки в Кубань попадают в том числе через трубы «Краснодар Водоканала»

28 сентября в мэрии Краснодара снова обсудили проблему фекальных стоков в реку Кубань

28 сентября на планерке власти Краснодара обсудили дальнейшую работу по незаконным врезкам. Заместитель главы города Андрей Дорошев обратил внимание на распространившееся в соцсетях видео: «Все вы его видели: как в районе моста Поцелуев огромным потоком течет вода, уходящая в Кубань. Надо посмотреть и подключиться "Водоканалу", вместе разобраться — вода там появляется периодически. То ее нет, то большим сливается потоком». В департаменте транспорта и дорожного хозяйства также отметили, что за время работы комиссии обследовали 3 тыс. 317 адресов, выявили 135 незаконных подключений к ливневой канализации. Из них затампонировано — 62. Кроме того, было выдано 119 уведомлений о необходимости отключить врезки в течение 30 дней. Всего же с начала работы комиссии обследовали 5 тыс. 242 адреса, выявили 407 нелегальных подключений. Было затампонировано 318 из них.

В конце августа власти города сообщали о выявлении 297 незаконных врезок с фекалиями жителей центральной части города. Мэрия указывала на тот факт, что только 5 из 300 домовладельцев оформили документы на переподключение к фекальной канализации, то есть решили сделать вывод стоков легальным. Однако Юга.ру отмечали, что, по признанию самих властей, в этом районе города не хватает магистральных коллекторов и сетей фекальной канализации. Последние находятся далеко от частных домов, поэтому работы по переподключению оказываются затратными. Для изменения ситуации администрации города необходимо строить новые коммуникации, однако, по словам главы Евгения Первышова, денег на это у города нет.