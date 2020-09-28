Жители центральной части Краснодара останутся без горячей воды из-за ремонта трубопровода

В Краснодаре 29 сентября начнется ремонт на трех участках тепловой магистрали «ТЭЦ — Центр города»

Напомним, тепловая магистраль «ТЭЦ — Центр города» обеспечивает теплом и горячей водой центральный район Краснодара. К ветке подключены около 400 многоквартирных домов и 38 соцобъектов. В 2018 году начался ремонт тепломагистрали, закончить который планируется в 2023 году. За это время заменят 8,4 км водопровода.

«На магистрали «ТЭЦ — Центр города» нужны срочные ремонтные работы. Лучше выполнить их сейчас, до начала отопительного сезона. Надо это сделать правильно, чтобы не было последствий», — заявил замглавы Андрей Дорошев.

На совещании в администрации города 28 сентября стало известно, что на магистрали необходимо провести срочный ремонт.

Дорошев поручил департаменту городского хозяйства и ТЭК сверить все данные о расположенных по ходу тепловой магистрали социальных объектах и уточнить, какие из них подпадают под отключение.

Ремонт тепломагистрали выполнит компания «Краснодартеплосеть». Там рассказали, что на трех участках магистрали нужно «устранить дефекты»: Адыгейской набережной, 7, КИМ, 20 и Старокубанской, 95.

29 сентября рабочие осушат трубы, 30 сентября и 1 октября разроют участки и проведут сварочные работы. Со 2 октября систему начнут заполнять горячей водой. По данным компании, 3 октября горячее водоснабжение возобновится.