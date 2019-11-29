Центр Краснодара из-за аварии на день останется без отопления и горячей воды

На пересечении улиц Маяковского и КИМ 29 ноября прорвало магистральный трубопровод. На видео, опубликованном в инстаграме «Типичного Краснодара», видно, что горячая вода затопила участок дороги.

Из-за аварии остановили тепломагистраль «КТЭЦ-Центр города» в направлении к центру Краснодара. Ремонтные работы планируют провести с 17:00 29 ноября до 16:00 следующего дня. На месте будут работать десять сотрудников «Краснодартеплосети» и пять спецмашин, сообщили в пресс-службе администрации города.

На время работ отопление и горячую воду отключат в 120 многоэтажках в центральной части города: это дома в пределах улиц Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Кроме того, подачу тепла и горячей воды ограничат в границах от Полины Осипенко до Суворова, от Ставропольской до КИМ, Вишняковой и Чехова. Помимо этого, на участке от Маяковского до Титаровской c 13:00 29 ноября перекрыли движение транспорта.

В этот же день, 29 ноября, в Краснодаре произошел прорыв на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне. Без горячей воды и отопления остались 11 домов.