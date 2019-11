Центр Краснодара из-за аварии на день останется без отопления и горячей воды

View this post on Instagram

120 многоквартирных домов и 20 социальных объектов в центральной части города на сутки останутся без отопления и горячей воды. Это необходимо для устранения прорыва теплотрассы на улице КИМ ⠀ Так же сегодня с 13:00 и до окончания работ перекроют движение на отрезке КИМ от ул. им. Маяковского до ул. Титаровской ⠀ «Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ – Центр города». Наши специалисты обнаружили место порыва. Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. ⠀ В пятницу начинаем подготовительные, земляные работы, раскопаем место порыва. Замену трубопровода начнем вечером, для этого придется отключить тепломагистраль. Постараемся максимально быстро заменить поврежденный участок. Подачу тепла и горячей воды рассчитываем возобновить в течение суток 30 ноября», — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов. ⠀ Как рассказал Сергей Сироджов, работы в ночь с пятницы на субботу решили провести с учетом погодных условий и чтобы не прерывать учебный процесс в школах и детских садах. ⠀ В ликвидации порыва будут задействованы 2 бригады предприятия, 5 единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК. ⠀ На время ремонтно-восстановительных работ теплоснабжение и горячую воду отключат для 120 многоквартирных домов в районе центральной части города, ограниченном улицами: - им. Суворова; - Кубанской Набережной; - Постовой; - им. Горького. ⠀ В зоне отключения также около 20 социальных объектов, которые в выходные дни не работают, сообщают в мэрии. ⠀ Видео: Роман Бондарь