Центр Краснодара из-за аварии на день останется без отопления и горячей воды
В центре столицы Кубани 29-30 ноября временно выключат отопление и прекратят подачу горячей воды
На пересечении улиц Маяковского и КИМ 29 ноября прорвало магистральный трубопровод. На видео, опубликованном в инстаграме «Типичного Краснодара», видно, что горячая вода затопила участок дороги.
Из-за аварии остановили тепломагистраль «КТЭЦ-Центр города» в направлении к центру Краснодара. Ремонтные работы планируют провести с 17:00 29 ноября до 16:00 следующего дня. На месте будут работать десять сотрудников «Краснодартеплосети» и пять спецмашин, сообщили в пресс-службе администрации города.
На время работ отопление и горячую воду отключат в 120 многоэтажках в центральной части города: это дома в пределах улиц Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького. Кроме того, подачу тепла и горячей воды ограничат в границах от Полины Осипенко до Суворова, от Ставропольской до КИМ, Вишняковой и Чехова. Помимо этого, на участке от Маяковского до Титаровской c 13:00 29 ноября перекрыли движение транспорта.
В этот же день, 29 ноября, в Краснодаре произошел прорыв на теплотрассе в Юбилейном микрорайоне. Без горячей воды и отопления остались 11 домов.
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120 многоквартирных домов и 20 социальных объектов в центральной части города на сутки останутся без отопления и горячей воды. Это необходимо для устранения прорыва теплотрассы на улице КИМ ⠀ Так же сегодня с 13:00 и до окончания работ перекроют движение на отрезке КИМ от ул. им. Маяковского до ул. Титаровской ⠀ «Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ – Центр города». Наши специалисты обнаружили место порыва. Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. ⠀ В пятницу начинаем подготовительные, земляные работы, раскопаем место порыва. Замену трубопровода начнем вечером, для этого придется отключить тепломагистраль. Постараемся максимально быстро заменить поврежденный участок. Подачу тепла и горячей воды рассчитываем возобновить в течение суток 30 ноября», — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов. ⠀ Как рассказал Сергей Сироджов, работы в ночь с пятницы на субботу решили провести с учетом погодных условий и чтобы не прерывать учебный процесс в школах и детских садах. ⠀ В ликвидации порыва будут задействованы 2 бригады предприятия, 5 единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК. ⠀ На время ремонтно-восстановительных работ теплоснабжение и горячую воду отключат для 120 многоквартирных домов в районе центральной части города, ограниченном улицами: - им. Суворова; - Кубанской Набережной; - Постовой; - им. Горького. ⠀ В зоне отключения также около 20 социальных объектов, которые в выходные дни не работают, сообщают в мэрии. ⠀ Видео: Роман Бондарь
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