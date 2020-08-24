Из-за ремонта трубопровода в центре Краснодара на несколько дней отключат горячую воду

В конце августа в Краснодаре продолжают проводить ремонтные работы на одной из тепломагистралей

Тепловая магистраль «ТЭЦ — Центр города» обеспечивает теплом и горячей водой центральный район Краснодара, к ветке подключены почти 400 многоквартирных домов и 38 соцобъектов. Ее ремонт начали в 2018 году, всего требуется заменить 8,4 км водопровода. 1,5 из них обновили за два предыдущих года, еще 1,1 км планируют заменить в 2020 году. Полностью закончить модернизацию сети хотят к 2023 году.

24 августа в пресс-службе мэрии сообщили, что в ближайшее время абонентам придется отключить горячую воду. Это связано с тем, что на некоторых участках тепломагистрали — по улицам Ставропольской и Бургасской — завершают ремонт и хотят выполнить переподключение с временной линии на постоянную.

«Придется на три или четыре дня отключать горячую воду тем, кто получает ее по этой магистрали, чтобы переключиться с байпасной (спутниковой) линии на уже смонтированную постоянную. Так как впереди День знаний, решено приступить к переключению со 2 сентября», — сообщил в своем телеграме Евгений Первышов.

После того, как горячую воду вернут, на территории по Бургасской восстановят дорогу, которую разрушили во время работ: вернут тротуарную дорожку возле лицея № 4 и заасфальтируют муниципальную парковку. Также восстановление начнется на улице Ставропольской.

На участке по Фурманова, где нет байпасной линии, асфальтирование планируют закончить до конца августа.

Напомним, ранее на магистрали «ТЭЦ — Центр города» как минимум дважды происходили аварии. В январе 2016 года произошел порыв в районе улицы Фурманова. Из-за этого без отопления и горячей воды остались два роддома, два госпиталя, школы, детсады и 190 многоквартирных домов. В ноябре 2019 года трубу прорвало на улице Маяковского. Тепло временно отключили в 120 домах.