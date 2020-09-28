На Кубани 17 дней подряд выявляют больше 90, но меньше 100 случаев COVID-19 в сутки

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 135 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT , только 27% заболевших не имели клинических проявлений болезни. По всей стране за сутки зафиксировали 61 летальный случай и 2 тыс. 702 случаев выздоровления.

Всего за время пандемии в России выявили 1 тыс. 159 тыс. 573 больных коронавирусом. За весь период умерли 20 тыс. 385 пациентов , а 945 тыс. 920 человек выздоровели.

В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди новых заболевших COVID-19 58 женщин и 38 мужчин, возраст пациентов от семи месяцев до 84 лет. За сутки коронавирус выявили у 24 детей в Краснодаре, Новороссийске и Ейске.

В медучреждения края с подозрением на коронавирус за все время обратились 47 тыс. 800 человек, в том числе 5 тыс. 146 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 4 тыс. 170 человек, из них 882 ребенка, в поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 235 человек, включая 1 тыс. 851 ребенка. В лабораториях Кубани провели 1 млн 58 тыс. 679 исследований на COVID-19.