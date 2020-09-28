На Кубани 17 дней подряд выявляют больше 90, но меньше 100 случаев COVID-19 в сутки
В Краснодарском крае к 28 сентября коронавирусом заразились, по официальным данным,13 тыс. 790 человек, врачи не смогли спасти 273 пациентов
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 135 человек в 84 регионах страны. Как уточнил RT, только 27% заболевших не имели клинических проявлений болезни. По всей стране за сутки зафиксировали 61 летальный случай и 2 тыс. 702 случаев выздоровления.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (+2 тыс. 217), Санкт-Петербурге (+237) и Московской области (+212).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 193, Ставропольский край — 144, Краснодарский край — 96, Крым — 86, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесская Республика — 72, Ингушетия — 45, Кабардино-Балкарская Республика — 42, Северная Осетия — 35, Адыгея — 30, Севастополь — 23, Чечня — 6.
Всего за время пандемии в России выявили 1 тыс. 159 тыс. 573 больных коронавирусом. За весь период умерли 20 тыс. 385 пациентов, а 945 тыс. 920 человек выздоровели.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что среди новых заболевших COVID-19 58 женщин и 38 мужчин, возраст пациентов от семи месяцев до 84 лет. За сутки коронавирус выявили у 24 детей в Краснодаре, Новороссийске и Ейске.
Статистика новых случаев по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 41;
- в Новороссийске — 13;
- в Сочи — 6;
- в Ейском районе — 5;
- в Белореченском районе — 4;
- в Геленджике, Горячем Ключе, Туапсинском и Крыловском районах — по 3;
- в Новопокровском, Каневском, Крымском, Северском, Абинском районах — по 2;
- в Славянском, Усть-Лабинском, Красноармейском, Тихорецком, Тимашевском районах — по 1.
В медучреждения края с подозрением на коронавирус за все время обратились 47 тыс. 800 человек, в том числе 5 тыс. 146 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 4 тыс. 170 человек, из них 882 ребенка, в поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 235 человек, включая 1 тыс. 851 ребенка. В лабораториях Кубани провели 1 млн 58 тыс. 679 исследований на COVID-19.
К 28 сентября COVID-19 подтвердился у 13 тыс. 790 жителей Краснодарского края, в том числе у 1 тыс. 43 детей. Показатель заболеваемости достиг 243 случаев на 100 тыс. населения. За весь период выздоровели 10 тыс. 443 пациента (+24 за сутки), однако 273 человек (+1 летальный случай за сутки) спасти не удалось. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 33 пациента, еще 4 — на ЭКМО.
Отметим, что с 12 сентября в Краснодарском крае число новых случаев COVID-19 в сутки держится в пределах 90-98. В мае Юга.ру рассказывали об анализе эксперта Российской академии народного хозяйства Татьяны Михайловой, которая изучила данные по заболеваемости в субъектах РФ и заявила, что «слишком стабильные» цифры могут говорить о том, что «их рисуют». По мнению Михайловой, Краснодарский край показывал чрезвычайно высокий уровень стабильности.
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