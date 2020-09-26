«Локомотив-Кубань» одержал победу в первом матче сезона
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 26 сентября встретился польской «Зеленой Гурой» в матче Единой лиги ВТБ
Первая игра «Локо» в сезоне-2020/21 прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счетом 83:76 (20:22, 23:21, 21:17, 19:25).
Топскорером в составе красно-зеленых стал Алан Уильямс, который набрал 20 очков и сделал 9 подборов. Еще 12 очков на счету Уилла Каммингса, а Мантас Калниетис, Станислав Ильницкий и новичок команды Джордан Кроуфорд принесли команде по 10 очков.
У «Зелены Гуры» лидером стал Янис Берзиньш с 18 очками и 7 подборами.
За поединком с трибун «Баскет-холла» следили 1 тыс. 84 болельщика. Из-за коронавируса были отменены развлечения и активности для зрителей, также их попросили соблюдать масочный режим. А послематчевая пресс-конференция прошла в онлайн-формате.
Следующий матч команда Евгения Пашутина проведет на домашнем паркете 30 сентября в рамках Еврокубка. Соперником станет бельгийский «Антверп».
Напомним, 8 сентября «Локомотив-Кубань» сообщил, что тесты нескольких членов команды получили предварительно положительные тесты на коронавирус, а спустя два дня источник сообщил порталу Юга.ру, что инфекция подтвердилась. Из-за этого «железнодорожники» отказались от участия в предсезонном турнире и перенесли первый матч сезона, который должен был состояться 23 сентября.