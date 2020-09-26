«Локомотив-Кубань» одержал победу в первом матче сезона

Первая игра «Локо» в сезоне-2020/21 прошла в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счетом 83:76 (20:22, 23:21, 21:17, 19:25).

Топскорером в составе красно-зеленых стал Алан Уильямс, который набрал 20 очков и сделал 9 подборов. Еще 12 очков на счету Уилла Каммингса, а Мантас Калниетис, Станислав Ильницкий и новичок команды Джордан Кроуфорд принесли команде по 10 очков.

У «Зелены Гуры» лидером стал Янис Берзиньш с 18 очками и 7 подборами.