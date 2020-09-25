В поселке под Краснодаром нашли еще три нелегальные свалки

В прошлый раз власти города обсуждали тему свалок на планерке 22 сентября. Мэрия отчиталась, что было заведено пять уголовных дел по нелегальным полигонам ТБО в поселке Индустриальном. После того, как Росприроднадзор подсчитает ущерб по другим свалкам в Прикубанском округе, планируется возбудить новые дела.

25 сентября стало известно, что рейд по выявлению несанкционированных свалок прошел еще в одном поселке Прикубанского округа — Краснодарском. Там нашли три свалки.

«Почти все такие завалы расположены на земельных участках, находящихся в частной собственности. В основном это свалки крупногабаритного и строительного мусора. На сегодняшний день в Прикубанском округе выявлено порядка 30 стихийных свалок, 14 из них уже ликвидировали, по 5 случаям возбуждены уголовные дела», — проинформировал глава администрации Прикубанского округа Георгий Антониади.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в ближайшее время рейды пройдут во всех поселках Прикубанского округа. При этом в городе действует только один лицензировнный полигон, на котором можно складировать любые классы отходов.

Процесс ликвидации нелегальных полигонов происходит следующим образом. Специалисты определяют кадастровые границы свалки, замеряют площадь и берут пробы почвы и отходов, при возможности определяют собственнника ТБО. Затем Росприроднадзор определяет сумму экологического ущерба, выписывает административные протоколы как собственнику участка, так и инициатору свалки. При наличии экоущерба возбуждается уголовное дело. По словам Антониади, ликвидировать свалку оперативно можно только в том случае, если участок принадлежит муниципалитету.