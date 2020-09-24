В двух школах Юбилейного микрорайона Краснодара нашли коронавирус в трех классах

Напомним, в Краснодаре 14 сентября из-за коронавируса закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение. 21 сентября стало известно , что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у двух детей и одного учителя. Накануне на карантин закрыли гимназию № 36 в центре краевой столицы.

В пресс-службе администрации Краснодара 24 сентября порталу Юга.ру рассказали, что в школе № 89 8 «Б» класс находился на карантине, однако сегодня уже приступил к занятиям.

В лицее № 90 на дистанционном обучении находится 8 «З» класс: 25 сентября должны быть готовы результаты анализа одного из учеников на COVID-19. После этого школьнику выдадут справку о допуску в коллектив и дети начнут учиться очно. Кроме того, в лицее до 1 октября на карантине находится 7 «Е» класс.