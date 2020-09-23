В Краснодаре очередная школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Краснодаре на больничном оказались ученики и педагоги гимназии № 36

В Краснодаре 14 сентября из-за коронавируса закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение. 21 сентября стало известно , что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у двух детей и одного учителя.

В пресс-службе администрации Краснодара рассказали, что гимназию № 36 закрыли на карантин на две недели. У трех учеников выявили коронавирус, также на больничный с различными диагнозами ушли 10 педагогов. Еще 15 учителей — контактные лица.

Все классы перевели на дистанционное обучение, чтобы не допустить дальнейшего заражения COVID-19.