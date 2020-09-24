На Кубани коронавирус нашли у 28 детей за сутки

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае с 23 по 24 сентября подтвердилось еще 95 случаев заражения COVID-19, умерли 6 больных

В России к 23 сентября зафиксировали 1 млн 128 тыс. 836 человек с коронавирусом (+6 тыс. 595 за последние сутки), написал RT. По данным федерального оперштаба, выздоровели 929 тыс. 829 человек (+6 тыс. 130), скончались 19 тыс. 948 пациентов (+149).

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В Краснодарском крае с начала пандемии, по данным оперштаба Кубани, заразились 13 тыс. 408 человек (+95 за минувшие сутки). Из больниц выписали с выздоровлением 10 тыс. 330 человек (+36). Официально зарегистрировано 262 летальных исхода (+6 за сутки).

24 сентября краевой оперштаб рассказал, как распределились новые случаи инфицирования в муниципалитетах:

  • 37 — в Краснодаре;
  • 9 — в Северском районе;
  • по 8 — в Туапсинском районе и Сочи;
  • по 4 — в Белореченском, Абинском и Павловском районах;
  • по 3 — в Новороссийске и Горячем Ключе, Выселковском и Кущевском районах;
  • по 2 — в Крымском, Крыловском и Красноармейском районах;
  • по 1 — в Апшеронском, Славянском и Усть-Лабинском районах.

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В числе зараженных — 28 детей из Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска, Сочи, а также Абинского, Апшеронского и Северского районов.

В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 пациента, еще 4 — на ЭКМО.

Дети Коронавирус Краснодар Северский район Сочи Туапсинский район

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