В Краснодаре двух «граждан СССР» арестовали по делу о заказном убийстве главы религиозной общины
В Краснодаре 23 сентября прошли заседания по делу участников движения «Граждане СССР», которые планировали убить человека
Напомним, два адепта движения «Граждане СССР», 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из другой республики, решили организовать убийство своего 51-летнего знакомого, председателя одной из религиозных общин. Они подготовили план преступления и нашли исполнителя — в его роли выступил полицейский. За совершение преступления киллеру пообещали влиятельный статус в организации.
Полицейскому передали нож и средства конспирации. Позже он сообщил заказчикам о выполнении задачи и показал фотографии с инсценировкой преступления. 21 сентября заказчиков задержали — это произошло в тот момент, когда они выпивали и отмечали исполнение убийства.
В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовление к убийству по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти).
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23 сентября в Октябрьском районном суде Краснодара изучили дело и выбрали меру пресечения для двух подозреваемых. Во время заседания мужчина отказался называть свое имя, обозначив себя номером и «специальным служащим». За неуважение к суду он был удален из зала, рассмотрение ходатайства продолжилось без него, в присутствии его адвоката.
В итоге суд принял решение заключить мужчину и женщину под стражу на два месяца — до 21 ноября включительно, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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