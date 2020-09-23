В Краснодаре двух «граждан СССР» арестовали по делу о заказном убийстве главы религиозной общины

Краснодарский край

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В Краснодаре 23 сентября прошли заседания по делу участников движения «Граждане СССР», которые планировали убить человека

Напомним, два адепта движения «Граждане СССР», 60-летний житель Славянска-на-Кубани и 70-летняя приезжая из другой республики, решили организовать убийство своего 51-летнего знакомого, председателя одной из религиозных общин. Они подготовили план преступления и нашли исполнителя — в его роли выступил полицейский. За совершение преступления киллеру пообещали влиятельный статус в организации.

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Полицейскому передали нож и средства конспирации. Позже он сообщил заказчикам о выполнении задачи и показал фотографии с инсценировкой преступления. 21 сентября заказчиков задержали — это произошло в тот момент, когда они выпивали и отмечали исполнение убийства.

В отношении задержанных завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовление к убийству по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти).

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23 сентября в Октябрьском районном суде Краснодара изучили дело и выбрали меру пресечения для двух подозреваемых. Во время заседания мужчина отказался называть свое имя, обозначив себя номером и «специальным служащим». За неуважение к суду он был удален из зала, рассмотрение ходатайства продолжилось без него, в присутствии его адвоката.

В итоге суд принял решение заключить мужчину и женщину под стражу на два месяца — до 21 ноября включительно, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Граждане СССР Краснодар Покушение Суд Убийство

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