В Краснодаре адепты организации пытались убить председателя религиозной общины

Краснодарский край

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Следственный комитет в сентябре возбудил уголовное дело за приготовление к убийству председателя религиозной общины

По версии следствия, двое адептов одной организации решили организовать убийство своего 51-летнего знакомого — председателя одной из религиозных общин. Они начали искать исполнителя и их заметили сотрудники правоохранительных органов. Мужчина и женщина подготовили план убийства, который сообщили исполнителю, в роли которого выступил полицейский. Ему за совершение преступления пообещали влиятельный статус в подразделении организации, чьими адептами были заказчики.

Полицейскому сообщили адрес предполагаемой жертвы, его фото и другие данные, а также дали монтажный нож и средства конспирации. Позже сотрудник МВД заявил заказчикам о выполнении задания и передал фото с инсценировкой убийства. В свою очередь мужчина и женщина подготовиили приказ о назначении полицейского заместителем начальника подразделения в их организации.

Следователь вместе с сотрудниками краевого управления по противодействию экстремизму МВД России 21 сентября задержали заказчиков, когда они пили алкоголь и отмечали исполнение преступления. У них дома провели обыск, во время которого изъяли телефон с фотографими инсценировки, а также приказ с назначением полицейского.

Против местных жителей возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п.п. «ж, з, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Приготовление к убийству по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти). Решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщили 22 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар Покушение Религия Следственный комитет Убийство

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