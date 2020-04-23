В Краснодаре суд обвинил участницу «Граждане СССР» в несогласованном возложении цветов к памятнику Ленина

Согласнопостановлению Ленинского районного суда (имеется в распоряжении Юга.ру), 22 апреля Марина Мелихова опубликовала пост «Вконтакте», который содержал призывы к участию в возложении цветов к памятнику Ленина. Как уточнили в суде, таким образом участница движения «Граждане СССР» через интернет организовала публичное мероприятие на Привокзальной площади. При этом женщина не подала в органы власти уведомление о проведении акции и тем самым нарушила 54 Федеральный закон о проведении митингов и демонстраций.

Мелихова на судебном заседании не признала вину и пояснила, что ведет свой блог и является публичным человеком. Она добавила, что вышла с супругом возложить цветы в честь 155-летия со дня рождения Владимира Ленина, но при этом никого не призывала, публичное мероприятие не планировала, а только говорила, что планирует сама возложить цветы.

Тем не менее, суд признал ее виновной по ч. 8. ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и приговорил к 150 часам обязательных работ.

Напомним, в сентябре 2019 года портал Юга.ру выпустил материал о Гражданах СССР — людях, которые не признают законы Российской Федерации и считают, что СССР продолжает существовать. Марину Мелихову другие участники движения считают одним из своих лидеров.