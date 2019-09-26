Союз Советских Социалистических Республик прекратил свое существование 28 лет назад, немного не дожив до 70-летия. Но в 2019 году в России набирает популярность движение так называемых граждан СССР. Эти люди считают, что живут на «временно оккупированной территории Советского Союза», и говорят, что не признают законы Российской Федерации. Виктор Дереза разбирался в том, кто такие «граждане СССР», откуда и, самое главное, куда они идут.

Не пустили в кабинет и вызвали полицию

— Я присоединилась к этому движению, потому что вижу в этом путь к справедливому будущему, — рассказывает краснодарская пенсионерка Тамара Орлова. — Я влилась в это движение, потому что мы боремся за социальную справедливость. За то, чтобы в нашей стране были братство, равенство, дружба народов. Чтобы не было бедных и богатых.

Тамара Орлова родилась в Днепродзержинске в 1956 году. Закончила школу, работала токарем на вагоностроительном заводе. По комсомольской путевке отправилась строить химико-металлургический комбинат в Ивано-Франковской области. Однажды в газете «Труд» Тамара прочитала объявление о наборе на Рижскую базу рефрижераторного флота. Ходила в Баренцево и Норвежское море, Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океан. В 80-е работала маляром на стройке, в шахтостроительном управлении. А потом, рассказывает она, началась перестройка — и работы не стало. Шахты стали закрываться. В 1993 году переехала в Краснодарский край. Сейчас Тамара Николаевна на пенсии, но поскольку пенсии в 10 тыс. рублей не хватает, ей постоянно приходится где-то подрабатывать. Год назад женщина узнала о том, что по-прежнему является «гражданкой Союза Советских Социалистических Республик», и с энтузиазмом влилась в новую организацию.

Единой общероссийской организации «граждан СССР» нет — это собирательное название. В разных регионах страны сторонники возрождения союзного государства называют себя по-разному. В краевом центре уже несколько месяцев проявляет активность самопровозглашенный «Союз граждан СССР Прикубанского округа города Краснодара».

— У нас коммунистическая идеология. Собираемся, разрабатываем планы действий, — рассказывает пенсионерка Орлова. — Например, на прошлой неделе мы ходили в Роспотребнадзор в связи с тем, что отменена сертификация на продукты питания. Мы пришли, но принимать нас не захотели — когда мы шли по коридору, у нас перед носом щелкали замки. Нас не пустили в кабинет и вызвали полицию. Еще в налоговую мы ходили, на водоканал. Вы знаете, что краснодарский водоканал принадлежит Люксембургу?

По словам Тамары Николаевны, у движения граждан СССР в Краснодаре не меньше тысячи сторонников, а в «координационный центр» звонят единомышленники и из других городов.

— Мы беседуем с человеком, и, если он нам внушает доверие, мы даем контакты его земляков, которые живут с ним в одном городе, — объясняет пенсионерка.

30-летнего краснодарца Антона я нашел в специализированном сообществе «ВКонтакте». Кроме него в паблике «Приемная ВрИО Главы Краснодарского края РСФСР/СССР» числится еще более 3,5 тыс. подписчиков.

Антон Гончаров родился за два года до распада Советского Союза. И хотя он ничего не слышал о «Союзе граждан СССР Прикубанского округа», тема советского прошлого его волнует. Молодой человек состоит в нескольких тематических сообществах и регулярно пишет в соцсетях о Советском Союзе.

— Там очень много интересной информации выкладывают, которая в жизни может пригодиться. Да и вообще, интересно знать, что люди находят нового в законах, которые мы не знаем, — поясняет мужчина.

Несколько лет назад Антон закончил юрфак, но работу по специальности найти не смог. Чтобы прокормить семью, пришлось радикально менять свою жизнь — в настоящее время специалист по юриспруденции трудится электромонтажником. О жизни в СССР Антон знает только по рассказам старших родственников. Тема советского прошлого привлекает молодого человека тем, что «очень много всего в СССР было лучше, чем сейчас. В то время была стабильность, работали законы, не было такой коррупции».

На собрания и митинги Антон не ходит — просто читает тематические сообщества в интернете, делится прочитанным с друзьями, половина из которых, по его словам, тоже хотели бы вернуться в СССР. Но в возращение в славные времена социализма мужчина не верит: — Не дадут! Есть у нас элита, которой невыгодно это. Очень бы хотелось, чтобы ситуация изменилась, но увы, нынешний строй поменять нереально. У них — деньги, армия, законы, у нас — только сообщества во «ВКонтакте» и сборы где-то. Революция тоже не выход.

Не верит Антон и в выборы: — Все куплено или по родству передается. Нет нормальных управленцев. У той же КПРФ только и осталось, что серп и молот, а мышление уже капиталистическое. Даже не знаю, во что верить. Остается надеяться на себя, потому как сейчас мы никому не нужны. И детей своих правильно надо воспитывать.

По мнению социолога, профессора Кубанского госуниверситета Темыра Хагурова, причина популярности движения граждан СССР — ностальгия по советскому прошлому. Особенностью движения стало то, что ностальгируют по временам СССР не только пенсионеры — в ряды «граждан» вливаются и совсем молодые люди. — Почему там так много молодежи? Потому что об этом говорят практически в каждой семье, вспоминают советское время с определенной теплотой и ностальгией. Дети, не видевшие этого, растут на неком семейном мифе и часто смотрят на советское прошлое через розовые очки, — говорит профессор Хагуров. — Молодежи сегодня не хватает того, что советской молодежи давало общество. Некой высокой цели, выходящей за рамки личного благополучия. Какая-то потребность в осмысленности жизни, в служении, в миссии. А что предлагает им современное общество? Построй карьеру и реализуй себя. Какая-то часть идет по этому пути, а многим хочется такой вот жизненной романтики. И вот суррогаты этой романтики людям и подсовывают.

Оккупантам не плачу и платить не буду

Тамара Орлова считает, что популярности движения «граждан СССР» в Краснодаре способствует личность Марины Мелиховой, которую многие из кубанских «граждан» считают одним из своих лидеров. — Я думаю, что Марине Борисовне удастся объединить людей и вывести их на нужный путь, на строительство социализма и справедливого общества для всех людей, — говорит Орлова. — Она очень талантливый, симпатичный человек, активный блогер, обладает большой харизмой. Сейчас наша первоочередная задача в Краснодаре — организовать советы по всем округам. Затем будем государственные структуры создавать и будем альтернативой данной власти. И пусть они переходят на нашу сторону, а если им это не подходит — пусть освобождают места.

— Первые свои деньги заработала в 11 лет. Написала статью в «Пионерскую правду» и получила гонорар — 5 рублей, приличные по тем временам деньги, — рассказывала Марина Мелихова [тогда еще Мещерякова — Юга.ру] в интервью изданию «Юг-Times» шесть лет назад.

Студенткой будущая бизнес-леди писала под заказ контрольные, курсовые и даже дипломы. После окончания вуза Марина устроилась бухгалтером-экономистом в нефтеперерабатывающую компанию, а еще через несколько лет, продав машину и купив бензовоз, занялась вместе с мужем торговлей горюче-смазочными материалами. Через несколько лет женщина, по ее собственным словам, осознала, что в ее жизни назрели перемены.

— Когда человек пресыщается, приходят определенные философские вопросы: для чего мы живем, кто я и в чем смысл моего существования, в чем мое предназначение, — вспоминает Марина Мелихова в беседе с журналистом Юга.ру. — В 2013 году я открыла центр развития личности. Сейчас я провожу там множество мероприятий, семинаров, мастер-классов, на которые приезжают люди со всего мира.

Если верить страничке во «ВКонтакте», то сегодня центр «Эра Водолея» — «главное место силы Юга. Пространство для твоего стремительного развития. Вдохновляющий центр для духовной, телесной, творческой и финансовой трансформации. Уникальный авторский проект Марины Мещеряковой, равного которому нет в России».

Несмотря на переосмысление жизни, заниматься бизнесом Марина Борисовна не бросила. В 2015 году имя «топливной королевы Кубани» [так ее именуют в вышеупомянутом материале «Юг-Times» — Юга.ру] фигурировало в судебных разбирательствах по делу об уклонении от уплаты налогов, а осенью 2018 года Мелихова засветилась в расследовании Русской службы Би-би-си, посвященном инвестиционному сервису «Кэшбери». В его деятельности ЦБ РФ обнаружил признаки финансовой пирамиды. Официально эта платформа занималась выдачей кредитов физлицам и малому бизнесу за счет средств инвесторов. Но в один прекрасный момент выплаты прекратились, и люди, вложившиеся в проект, остались без денег. Марина Мелихова, по данным Русской службы Би-би-си возглавлявшая местный офис «Кэшбери», после закрытия сервиса записала видеообращение, в котором со слезами на глазах попросила прощения у 112 человек, инвестировавших в «Кэшбери» по ее призыву. Мелихова призывала людей держаться и искать выход из ситуации.

Именно тогда женщина познакомилась с теорией «граждан СССР». В декабре 2018 года у Мелиховой, как она говорит, возникли «серьезные вопросы» к Центральному банку. — Я как адвокат, как юрист [в феврале 2012 года Мелихова была внесена в реестр адвокатов Краснодарского края — Юга.ру] написала в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о конкретных фактах и претензиях к Центральному банку и потребовала проверить, почему Центробанк производит финансовый геноцид моего предприятия, закрывая банковские счета, — вспоминает в разговоре с журналистом Юга.ру Мелихова. — Я получила удивительный ответ, что ЦБ РФ не является резидентом Российской Федерации и проверить его Генеральная прокуратура РФ не имеет никакого права. И когда я стала копать про Центробанк, то узнала о том, что эта организация принадлежит не России, а Международному валютному фонду, а через него — Федеральной резервной системе США. Я была в шоке. Я поняла, что в стране происходит финансовая оккупация.

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Из Федерального закона о Центральном банке

На протяжении нескольких месяцев Мелихова стала едва ли не ежедневно записывать и выкладывать видеоролики, в которых рассказывала о том, что Российская Федерация — это не государство, а торговая компания, а все жители страны до сих пор являются гражданами СССР. Основываясь на этих идеях, женщина стала давать советы о том, как не платить за свет, воду, коммунальные услуги и долги по банковским кредитам. Впрочем, дом самого адвоката Мелиховой коммунальщики за неоплату неоднократно отключали от сетей.

— Оккупантам не плачу и платить не буду, — поясняет предпринимательница. — Двенадцать раз меня отключали от электроснабжения, шесть раз отключали от газоснабжения. Но подключаемся — у нас есть в наших рядах электрики, газовщики и сантехники. Подключаемся назад и живем, потому что по праву рождения все ресурсы: и газ, и электроэнергия, и тем более вода — это все принадлежит народу.

По мнению Марины Мелиховой и ее сторонников, сегодня в России и в мире идет «скрытая гибридная информационно-психологическая война нового типа», но все СМИ замалчивают глобальную правду. — Мы обращались в Организацию Объединенных Наций, где нам ответили, что членом ООН до сих пор числится СССР, — утверждает женщина. — Конечно, администрация президента и российское правительство — это глобальный обман и театр. Они не руководят страной. Страной на сегодняшний день руководит определенная структура, которую мы больше знаем как Мировое правительство. Мы находимся в таком глобальном обмане, что я, когда об этом узнала, то три дня и три ночи плакала и не могла уснуть.

СССР был первоначальным членом Организации Объединенных Наций с 24 октября 1945 года. В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах ООН будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран — членов СНГ.

un.org, официальный сайт ООН

Бизнесвумен предлагает изучить международный опыт: — Вы почитайте про опыт Исландии, как они избавились от банкиров и ростовщиков. Три года они воевали, но они освободились. Они сейчас по показателям в десятку самых развитых стран мира входят. У них тоже была финансовая оккупация, и они освободились, у них сейчас народовластие.

Вероятно, речь идет об экономическом кризисе 2008-2011 годов. Во время него в Исландии прошел референдум, в результате которого большинство граждан страны отказались выплачивать компенсации 400 тыс. вкладчиков из Великобритании и Нидерландов, лишившимся сбережений после краха исландской банковской системы. Жители Исландии решили, что не должны платить за ошибки банкиров.

Высшая стадия капитализма — это иудаизм

Несмотря на любовь к советской символике, чисто коммунистической идеологию «граждан СССР» назвать трудно.

— Наш основной вид борьбы — это борьба с сионизмом, — рассказывает активистка Тамара Орлова. — В Краснодаре и во всей России раскинулась сеть еврейских школ «Ор Авнер». Они пропагандируют превосходство евреев перед другими нациями. А еще этой школе из города Краснодара выдано разрешение на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов! Мы хотели узнать, зачем им такая лицензия, но когда мы пришли в синагогу, то нас там уже ждали полицейские. Мы не успели ничего сказать, как на нас налетели все эти люди. Начали хватать Марину Мелихову. Я ее обняла и не давала ее забрать, но мне поставили подножку, мы вместе упали. Ее отделили от меня, бросили в свой бобик полицейский и увезли. Был суд, присудили ей тысячу рублей штрафа — якобы за сопротивление. Но мы сейчас не сдаемся, мы ходили в определенные службы, донесли все эти вещи. Власти ведь тоже понимают, что сейчас непорядок и кто сейчас командует страной. Мировой капитализм, финансовый капитал, и высшая стадия капитализма — это иудаизм, который сейчас пропагандируют сионисты.

— Почему они взяли, что у нас тут находится школа «Ор Авнер», я не знаю, — пожимает плечами председатель религиозной еврейской общины Краснодара Юрий Ткач. — «Ор Авнер» переводится как «свет Авнера». Эта благотворительная организация названа в честь папы Льва Леваева [известный израильский предприниматель и спонсор программ по развитию еврейства стран СНГ — Юга.ру]. Эта организация не имеет к нам прямого отношения, но свой благотворительный фонд в Краснодаре мы также назвали «Ор Авнер», чтобы прославлять имя отца человека, который многое сделал для евреев и который нам очень дорог. Наш фонд называется «Ор Авнер — Краснодар», и к школе он не имеет никакого отношения.

Еще больше Юрий Ткач удивляется вниманию к лицензии, выданной его организации в Ростехнадзоре. — Эта лицензия выдается на эксплуатацию опасного объекта, и она есть у всех, у кого, как, например, у нас, есть газовое оборудование, — объясняет глава еврейской общины. — Газ — это взрывоопасно, и по российскому законодательству любая организация, в том числе школа или церковь, имеющая котельную или газовое оборудование, должна получить эту лицензию. Как можно было вытащить на свет эту бумагу и махать ей перед камерой, я не понимаю.

«Союз граждан СССР Прикубанского округа» отмечает 1 сентября 2019 года, видео канала Марины Мелиховой на youtube.com, youtube.com/channel/UCavOVfkptb7ZjbAzQoN4J3A



Хотя число виртуальных участников групп «граждан СССР» в соцсетях насчитывает десятки тысяч, на митинги и так называемые народные сходы в Краснодаре приходит, как правило, не больше двух-трех десятков человек. Со стороны их сложно отличить от типичных сторонников КПРФ — те же красные цвета и советская символика с серпом, молотом и гербом Советского Союза. Но, несмотря на разговоры о коммунизме и светлом будущем, в официальной КПРФ «граждане СССР Прикубанского округа» не состоят, а выборы и вовсе бойкотируют — считая, что голосуют на выборах только те, кто поддерживает «оккупационную власть».

Член бюро Краснодарского краевого комитета КПРФ Александр Сафронов объясняет природу появления этого движения так: — Наша современная Россия стала очень несправедливым государством. Пенсионная реформа, налоговая реформа, мусорная реформа — все это говорит о том, что государство сейчас несправедливо к людям, и люди это чувствуют и понимают. А какое государство у нас было социально ориентированным? Разумеется, СССР, — считает Сафронов. — И многие люди очень тоскуют по СССР именно потому, что там была социальная справедливость, надежность, стабильность и социальные гарантии. Люди хотят стабильности, справедливости и нормальной жизни, а вместо этого у нас половина людей на ипотеке сидит, и если завтра уволят с работы, то что случится? Вот отсюда и проистекает популярность движения «граждан СССР».

Правда, с тем, что люди не идут в КПРФ за стабильностью и социальными гарантиями, политик не согласен. — Просто многим хочется всего и сразу, хочется получить простые ответы на сложные вопросы. Я не могу объяснять, что завтра смогу построить социализм в отдельно взятом Краснодаре. Сложности людей отталкивают, а простые вещи привлекают. Вот на этом секты и держатся.

Я уеду в Исландию

Есть вопросы к «гражданам СССР» не только у политиков, но и у юристов.



— Я был на одном митинге, который проводила адвокат Мелихова. Так вот, там говорилось исключительно о каких-то сионистских заговорах, — рассказывает Юга.ру краснодарский адвокат Алексей Аванесян. — Но ничем это не было подкреплено. А ведь кто-то же может поверить, есть же городские сумасшедшие. Что с ними будет, если их, дураков, посадят в тюрьму? Когда нечего сказать про Советский Союз, то нужно найти виноватого. И тут всплывает старая байка про евреев, которые устроили заговор. Но, извините меня, если вы призываете к Советскому Союзу, то зачем ставите антисемитские вопросы? За такие высказывания во времена СССР могли бы уже привлечь и уж точно исключить из партии.

Аванесян убежден, что каждый имеет право на свою точку зрения и право массовых собраний, но от этого никто не должен пострадать. — Мы помним случаи, когда в Краснодаре люди выходили с более невинными плакатиками — и получали срок. А в некоторых их лозунгах правоприменители могут увидеть призывы к нарушению территориальной целостности России. Кто мешает вам создать политическую партию, выдвинуть какие-то требования и идти в рамках правового поля? Но они не признают законодательство России и не хотят регистрироваться. А их призывы не платить за коммунальные услуги — к чему это приведет? Наивные дедушки и бабушки, которые помнят, что раньше деревья были выше, а они моложе и красивей, кто их будет защищать, когда за неуплату их выкинут на улицу? Эта организация? Так она российские суды не признает. Куда они пойдут? В Народный суд или в КГБ жалобу напишут?

Адвокат не исключает, что некоторые из организаторов движения «граждан СССР» стремятся удовлетворить свои политические амбиции, но он уверен: власти должны не отстраняться от возможной проблемы, а доходчиво объяснять людям, что вообще происходит.



— Вот собралось их человек тридцать. Что мешает [представителям власти — Юга.ру] выйти и сказать: вот вам зал, пожалуйста, приходите, мы соберем компетентных сотрудников и ответим на все ваши вопросы. Половина этих бабушек, услышав объяснение сотрудника из соответствующих органов, успокоятся и разойдутся. А потом их карают и плодят мучеников. Вот посади сейчас Мелихову — и появится еще больше людей. И они уже не вспомнят, из-за чего они изначально собрались. Пришли, объяснили — и половина людей отвалится, — уверен Аванесян.

Профессор КубГУ Темыр Хагуров считает, что хотя движение «граждан СССР» возникает в разных местах, это не означает, что у него нет единого организационного центра. — С моей точки зрения, возникают эти движения не случайно. Это не спонтанная самоорганизация граждан, это инициированные определенными силами политические движения, но имеющие форму народной самоорганизации, — считает Хагуров. — Кто стоит за этой организацией? Полагаю, это левые силы, в том числе и международные, которые пытаются эту советскую ностальгию использовать в своих политических целях. И цели эти, с моей точки зрения, идут вразрез с интересами российского государства.

По мнению самоназванных граждан СССР, Россию ждут тяжелые испытания — уже в ближайшее время она может превратиться в «электронно-цифровой лагерь» и получить статус «сырьевой колонии Запада». Но спасти страну еще можно.



— У нас есть стратегия и тактика выхода из оккупации. Это массовое создание советов граждан СССР, это обучение, это повышение юридически-правовой грамотности людей, — объясняет лидер краснодарских «граждан» Марина Мелихова. — И в итоге, когда нас будет хотя бы 50-70%, нам удастся принудить эту нелигитимную оккупационную власть под названием «Торговая компания Российская Федерация» передать власть советскому народу.