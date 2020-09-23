Пять человек с коронавирусом скончались на Кубани, четыре из них — в Сочи

Краснодарский край

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В Краснодарском крае общее число умерших пациентов с коронавирусом к 23 сентября достигло 256

Напомним, за последние сутки в регионе выявили 94 новых случая инфицирования, больше всего зараженных было в Краснодаре (36), Крыловском районе (9) и Сочи (6). Выздоровели 47 пациентов, скончались 5 больных. Оперштаб края рассказал, какого возраста были умершие и где проживали.

Четыре пациента с подтвержденным коронавирусом и двусторонней тотальной пневмонией находились в инфекционной больнице № 2 в Сочи.

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В медучреждении к аппаратам ИВЛ подключили 61-летнюю и 54-летнего местных жителей. Оба пациента имели гипертонию, у мужчины была мочекаменная болезнь.

Также в сочинскую больницу госпитализировали 60-летнего мужчину и 81-летнюю женщину из Туапсинского района. Она заболели в конце августа и находились на ИВЛ. У пациентки были сахарный диабет, гипертония и ишемическая болезнь сердца.

В Крымскую ЦРБ доставили 69-летнего мужчину с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 был положительным, больного подключили к ИВЛ. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, стенокардией и гипертонией.

Как писали Юга.ру, накануне в Краснодарском крае также официально зарегистрировали пять смертей пациентов с коронавирусом.

Коронавирус Крымский район Медицина смерть Сочи Туапсинский район

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