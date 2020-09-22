На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Краснодарский край

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К 22 сентября в Краснодарском крае, по официальным данным, скончался 251 человек, заболевший COVID-19

Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани выявили еще 96 случаев заражения. Выздоровели 45 человек, а 5 пациентов умерли. В краевом оперштабе рассказали подробности о новых летальных исходах.

65-летняя жительница Гулькевичей поступила в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. У нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус был положительным. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Она болела также аутоиммунным тиреоидитом (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы).

В сочинской инфекционной больнице № 2 умерли двое мужчин с подтвержденным коронавирусом. У 58-летнего пациента развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у 77-летнего — двусторонняя тотальная пневмония. Обоих перевели на ИВЛ. Мужчины также имели сопутствующие заболевания, среди них гипертония.

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В Новороссийске госпитализировали 70-летнего местного жителя с острыми симптомами. Томография показала полисегментарную пневмонию, подтвердился COVID-19. У пациента были болезни сердца, гипертония, хроническая ишемия мозга.

Также летальный исход зафиксировали у женщины из другого региона. 60-летнюю жительницу Свердловской области доставили в Крымскую ЦРБ. У нее выявили двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на инфекцию показал положительный результат. Пациентку подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее тоже не удалось. Она имела болезни сердца и гипертонию.

Гулькевичский район Здравоохранение Коронавирус Краснодар Новороссийск Сочи

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