На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

К 22 сентября в Краснодарском крае, по официальным данным, скончался 251 человек, заболевший COVID-19

Как писали Юга.ру, за последние сутки на Кубани выявили еще 96 случаев заражения. Выздоровели 45 человек, а 5 пациентов умерли. В краевом оперштабе рассказали подробности о новых летальных исходах.

65-летняя жительница Гулькевичей поступила в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. У нее диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус был положительным. Женщину подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти ее не удалось. Она болела также аутоиммунным тиреоидитом (хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы).