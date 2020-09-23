Еще у 94 человек на Кубани подтвердился коронавирус

Краснодарский край, Вся Россия

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23 сентября оперштаб Краснодарского края сообщил о 13 тыс. 313 носителях коронавируса в регионе

В России к 23 сентября подтвердили 1 млн 122 тыс. 241 случай заражения COVID-19 (+6 тыс. 431 за последние сутки), пишет RT. Выздоровели 923 тыс. 699 пациентов (+5 тыс. 750), скончались 19 тыс. 799 человек (+150), сообщает федеральный оперштаб.

В Краснодарском крае к 23 сентября, по официальным данным, коронавирус выявили у 13 тыс. 313 человек (+94 за минувшие сутки). 10 тыс. 294 человека выздоровели (+47), было 256 летальных исходов (+5).

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Оперативный штаб Кубани рассказал, в каких районах и муниципалитетах зафиксировали новые случаи инфицирования:

  • 36 — в Краснодаре;
  • 9 — в Крыловском районе;
  • 6 — в Сочи;
  • по 5 — в Выселковском, Лабинском и Темрюкском районах;
  • по 4 — в Славянском, Ейском и Кореновском районах;
  • 3 — в Курганинском районе;
  • по 2 — в Абинском, Павловском и Красноармейском районах;
  • по 1 — в Анапе, Новороссийске, Туапсинском, Тихорецком, Староминском, Усть-Лабинском, Северском районах.

29 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1, добавил минздрав региона.

Накануне Юга.ру отмечали, что уже 10 дней в регионе выявляют примерно одинаковое число зараженных, в пределах 90-96 случаев в сутки. Ранее такую статистику эксперт Российской академии народного хозяйства назвала «слишком стабильной», указав на то, что ее могут «рисовать».

Коронавирус Краснодар Крыловский район Сочи

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