Еще у 94 человек на Кубани подтвердился коронавирус
23 сентября оперштаб Краснодарского края сообщил о 13 тыс. 313 носителях коронавируса в регионе
В России к 23 сентября подтвердили 1 млн 122 тыс. 241 случай заражения COVID-19 (+6 тыс. 431 за последние сутки), пишет RT. Выздоровели 923 тыс. 699 пациентов (+5 тыс. 750), скончались 19 тыс. 799 человек (+150), сообщает федеральный оперштаб.
В Краснодарском крае к 23 сентября, по официальным данным, коронавирус выявили у 13 тыс. 313 человек (+94 за минувшие сутки). 10 тыс. 294 человека выздоровели (+47), было 256 летальных исходов (+5).
Оперативный штаб Кубани рассказал, в каких районах и муниципалитетах зафиксировали новые случаи инфицирования:
- 36 — в Краснодаре;
- 9 — в Крыловском районе;
- 6 — в Сочи;
- по 5 — в Выселковском, Лабинском и Темрюкском районах;
- по 4 — в Славянском, Ейском и Кореновском районах;
- 3 — в Курганинском районе;
- по 2 — в Абинском, Павловском и Красноармейском районах;
- по 1 — в Анапе, Новороссийске, Туапсинском, Тихорецком, Староминском, Усть-Лабинском, Северском районах.
29 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1, добавил минздрав региона.
Накануне Юга.ру отмечали, что уже 10 дней в регионе выявляют примерно одинаковое число зараженных, в пределах 90-96 случаев в сутки. Ранее такую статистику эксперт Российской академии народного хозяйства назвала «слишком стабильной», указав на то, что ее могут «рисовать».
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