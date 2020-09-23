Еще у 94 человек на Кубани подтвердился коронавирус

В Краснодарском крае к 23 сентября, по официальным данным, коронавирус выявили у 13 тыс. 313 человек (+94 за минувшие сутки). 10 тыс. 294 человека выздоровели (+47), было 256 летальных исходов (+5).

В России к 23 сентября подтвердили 1 млн 122 тыс. 241 случай заражения COVID-19 (+6 тыс. 431 за последние сутки), пишет RT . Выздоровели 923 тыс. 699 пациентов (+5 тыс. 750), скончались 19 тыс. 799 человек (+150), сообщает федеральный оперштаб.

Оперативный штаб Кубани рассказал, в каких районах и муниципалитетах зафиксировали новые случаи инфицирования:

36 — в Краснодаре;

9 — в Крыловском районе;

6 — в Сочи;

по 5 — в Выселковском, Лабинском и Темрюкском районах;

по 4 — в Славянском, Ейском и Кореновском районах;

3 — в Курганинском районе;

по 2 — в Абинском, Павловском и Красноармейском районах;

по 1 — в Анапе, Новороссийске, Туапсинском, Тихорецком, Староминском, Усть-Лабинском, Северском районах.

29 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1, добавил минздрав региона.

Накануне Юга.ру отмечали, что уже 10 дней в регионе выявляют примерно одинаковое число зараженных, в пределах 90-96 случаев в сутки. Ранее такую статистику эксперт Российской академии народного хозяйства назвала «слишком стабильной», указав на то, что ее могут «рисовать».