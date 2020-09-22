В Краснодаре на карантин закрыли еще одну школу

Краснодарский край

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22 сентября стало известно, что в Краснодаре перевели на дистанционный режим обучения еще одну школу, уже четвертую в городе

Напомним, 14 сентября стало известно, что в Краснодаре из-за коронавируса закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение.

21 сентября в паблике «Жесть Краснодара и края» появилась информация о том, что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у детей из двух классов. По данным паблика, школьники массово жалуются на обстановку и болеют, но учебное заведенение продолжает работать в обычном режиме, а педаоги, которых рвнее отправляли на карантин, вышли на работу менее чем через неделю.

22 сентября в телеграм-канале администрации Краснодара прокомментировали ситуацию в гимназии.

«На данный момент в школе №69 подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией — у двух учеников и одного учителя», — сообщили в городском департаменте образования.

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В мэрии заверили, что все классы и педагоги, которые контактировали с заболевшими, отправлены на 14-дневный карантин. Сейчас в 6 «Г», 6 «Д» и 11 «Г» классах организовали дистанционное обучение, его проводят 15 педагогов.

В администрации заключили, что вернуться в учебное заведение учителя и дети, которые контактировали с заболевшими, смогут только при наличии отрицательного анализа на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Школа Школьники Эпидемии

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