В Краснодаре на карантин закрыли еще одну школу

22 сентября стало известно, что в Краснодаре перевели на дистанционный режим обучения еще одну школу, уже четвертую в городе

Напомним, 14 сентября стало известно, что в Краснодаре из-за коронавируса закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение.

21 сентября в паблике «Жесть Краснодара и края» появилась информация о том, что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у детей из двух классов. По данным паблика, школьники массово жалуются на обстановку и болеют, но учебное заведенение продолжает работать в обычном режиме, а педаоги, которых рвнее отправляли на карантин, вышли на работу менее чем через неделю.

22 сентября в телеграм-канале администрации Краснодара прокомментировали ситуацию в гимназии.

«На данный момент в школе №69 подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией — у двух учеников и одного учителя», — сообщили в городском департаменте образования.