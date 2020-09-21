МВД Чечни не стало возбуждать уголовное дело по заявлению девушки, которую хотели пытками и молитвами избавить от гомосексуальности

Полиция Грозного в сентябре отказала в возбуждении уголовного дела девушке, которую пытками и чтением Корана хотели избавить от гомосексуальности

Напомним, 22-летняя Аминат Лорсанова рассказывала , что в 2018 году ее два раза против воли помещали в психиатрические больницы в Грозном. Туда к ней несколько раз приходил знакомый родственников и избивал девушку палкой, читая Коран. Такая практика называется «изгнание джиннов», ее применяют на Северном Кавказе, чтобы избавлять представителей ЛГБТ от гомосексуальности.

В апреле 2019 года девушка покинула Чечню, затем Российская ЛГБТ-сеть помогла ей уехать из России. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что чтение Корана является целебным и это доказано.

В январе 2020 года Аминат Лорсанова потребовала возбудить уголовное дело против своих родителей и знакомого семьи, который пытал ее, а также против сотрудников клиники пограничных состояний имени Боева.

21 сентября «Медиазона» сообщила, что отдел полиции № 3 Старопромысловского района Грозного отказал в возбуждении дела о пытках чеченки из-за гомосексуальности и отказа от ислама.