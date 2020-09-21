Мэрия Краснодара сообщила, что ошиблась в числе погибших в ДТП в Юбилейном

Краснодарский край

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Власти Краснодара 21 сентября уточнили информацию о количестве погибших и пострадавших в резонансном ДТП в Юбилейном микрорайоне

Напомним, 19 сентября в Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель BMW на большой скорости проехал поворот, не справился с управлением и врезался в столб. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.

Утром 21 сентября на планерке в мэрии Краснодара сообщили, что погибли четыре человека в возрасте от 21 года до 23 лет. По предварительным данным, хозяин автомобиля собирался продать его и пустил за руль покупателя.

Мэр города Евгений Первышов выразил недоумение тем, как комментаторы в соцсетях отреагировали на эту трагедию: «Насколько озлоблено общество, сколько было грязи вылито в адрес по крайней мере трех человек, которые погибли — невинных, которые были пассажирами этого автомобиля».

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В 13:35 в УМВД России по Краснодару порталу Юга.ру сообщили, что, по информации лечащего врача, четвертый участник аварии находится в больнице в стабильном тяжелом состоянии. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Позже в пресс-службе администрации города согласились, что четвертый участник аварии находится в реанимации. В мэрии объяснили, что дежурный по городу утром получил ошибочные данные от оперативного дежурного ЕДДС.

«На сотрудника ЕДДС, предоставившего ложную информацию, будет наложено взыскание. Администрация города приносит свои извинения родственникам и близким пострадавшего в аварии», — сказали в администрации Краснодара.

ДТП Краснодар смерть

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