Мэрия Краснодара сообщила, что ошиблась в числе погибших в ДТП в Юбилейном

Напомним, 19 сентября в Юбилейном микрорайоне Краснодара водитель BMW на большой скорости проехал поворот, не справился с управлением и врезался в столб. На месте ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще двух пострадавших госпитализировали, один из них умер в больнице.

Утром 21 сентября на планерке в мэрии Краснодара сообщили, что погибли четыре человека в возрасте от 21 года до 23 лет. По предварительным данным, хозяин автомобиля собирался продать его и пустил за руль покупателя.

Мэр города Евгений Первышов выразил недоумение тем, как комментаторы в соцсетях отреагировали на эту трагедию: «Насколько озлоблено общество, сколько было грязи вылито в адрес по крайней мере трех человек, которые погибли — невинных, которые были пассажирами этого автомобиля».